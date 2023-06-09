Литиевый рудник в Португалии: за и против

В Коваш-ду-Баррозу, небольшом районе на севере Португалии, реализуется проект крупнейшего в Западной Европе литиевого рудника. Противники проекта не понимают, почему для производства чистой энергии нужно "уничтожать окружающую среду"

Португалия обладает крупнейшими запасами лития в Европе и восьмыми по величине во всем мире. Правительство не устает об этом напоминать. Но эти напоминания носят предположительный характер, а не фактический.

Карлуш Леал Гомеш, профессор Университета Миньо, эксперт по литию: "Говорить, что у нас пятое место, шестое, восьмое - это то же самое, что не говорить ничего. Вы узнаете место только тогда, когда начнете производство".

В Коваш-ду-Баррозу, небольшом районе на севере Португалии, реализуется проект крупнейшего в Западной Европе литиевого рудника. Проект, который будет разрабатывать компания Savannah, включает в себя разведку литиеносных пегматитов для производства концентрата сподумена.

Дейл Фергюсон, временный генеральный директор компании Savannah: "Мы будем производить около 25 000 тонн гидроксида лития, этого материала достаточно для производства аккумуляторных батарей для примерно 500 000 новых электромобилей в год".

Карлуш Леал Гомеш, профессор Университета Миньо, эксперт по литию: "Эти цифры на данном этапе являются ориентировочными. Потому что доказанных подсчитанных запасов очень мало. Как возможный рудник для производства литиевых концентратов, он не представляет собой ничего выдающегося, ни по количеству запасов, ни по рудам, особенно по минералам, которые там есть. Минералы не самые лучшие. Потребуется много работы в техническом и технологическом плане".

Дейл Фергюсон, временный генеральный директор компании Savannah: "Наша точка зрения полностью противоположна. Мы потратили многие миллионы долларов на проведение всех испытаний и можем подтвердить в результате всех этих испытаний и последних 30 или 40 лет разработок вокруг сподумена, что он может быть очень эффективно удален из породы. Это очень простой процесс".

Многие жители Коваш-ду-Баррозу не согласны с реализацией проекта. Португальское агентство по охране окружающей среды дало положительную оценку по воздействию на окружающую среду с некоторыми условиями, которые компания должна выполнить. Но людей она не убедила.

Нелсон Гомеш, президент Ассоциации "Объединение в защиту Коваш-ду-Баррозу": "Мы не понимаем, почему для производства чистой энергии нужно уничтожать леса, окружающую среду, водотоки, уничтожать жизнь людей, которые здесь живут".

Ассоциация "Объединение в защиту Коваш-ду-Баррозу" говорит, что борьба еще не закончена, и обещает обратиться в суд, чтобы остановить проект.