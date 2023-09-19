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Насколько экологичны электромобили по сравнению с традиционными авто в течение всего срока службы?

Электромобили переживают бум продаж, но действительно ли они лучше, когда речь идет об их углеродном следе?
Электромобили переживают бум продаж, но действительно ли они лучше, когда речь идет об их углеродном следе? Авторское право Canva
By Geraldine Herbert
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Электрокары так полюбились адептам экодвижения за то, что не потребляют топливо и не выбрасывают в атмосферу выхлопные газы. Но на других этапах жизненного цикла "зелёных" автомобилей углеродный след остаётся.

Автопроизводители выделяют миллиарды на разработку новых аккумуляторных электромобилей (Battery Electric Vehicle, BEV), рассчитывая, что к 2030 году по дорогам Европы будут колесить более 30 млн таких "зелёных" транспортных средств.

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Выхлопные газы в атмосферу они, возможно, и не выбрасывают. Зато от производства батарей к таким авто всё же остаётся углеродный след. 

Так насколько же экологически чистыми являются BEV, и как они конкурируют с традиционными автомобилями с двигателем внутреннего сгорания (ДВС), работающими на бензине или дизельном топливе?

Какое воздействие на окружающую среду оказывает производство электрокаров?

Здесь важно понятие "выбросов в течение жизненного цикла" - это те выбросы, которые возникают в процессе производства, использования и утилизации продукта. Поэтому, когда речь идёт об электромобиле, то нужно учитывать всё: от сырья и источников питания для батарей, до переработки и повторного использования автомобиля в конце срока службы.

Добыча, очистка, транспортировка и производство литий-ионных батарей - очень энергоёмкий процесс. Поэтому на этапе производства аккумуляторных электромобилей объёмы выбросов больше, чем при производстве автомобилей с ДВС.

Но если смотреть на другие этапы, то расклад существенно поменяется.

В начале года агентство Reuters сообщило, что Volkswagen и Toyota намерены стать углеродно-нейтральными к 2050 г., а Hyundai Motor Group заявила, что Hyundai Motor и Kia "ускоряют принятие мер" для достижения "чистого нуля". 

Все новые автомобили Mercedes-Benz будут экологически чистыми по всей производственной цепочке к 2039 г. В General Motors (GM) нацелились на нулевые выбросы к 2040 г.

Шведская компания Polestar ставит перед собой ещё более амбициозную цель - создать к 2030 году "зелёный" автомобиль выявив и устранив все "утечки" углеродных выбросов, начиная с этапа с добычи сырья и заканчивая производством и утилизацией в конце срока службы.

Разрыв в выбросах углерода между электрокарами и традиционным авто может быть значительным до этапа продажи. А дальше, во время эксплуатации, автомобили с ДВС продолжают выделять в атмосферу CO2, в то время как электромобили не выбрасывают ничего, кроме частиц от стирания шин и тормозов.

Согласно исследованиям организации Transport & Environment (T&E), объединяющей европейские НПО, которые выступают за устойчивое развитие, показатели по вредным выбросам среднестатистического электромобиля в ЕС почти в три раза лучше показателей бензинового или дизельного авто. И этот разрыв продолжает увеличиваться.

Преимущества BEV будут только возрастать по мере того, как электрическая сеть будет становиться всё более экологичной. Ведь даже электромобиль BEV в Польше с батареей, произведённой в Китае, всё равно выбрасывает на 37% меньше CO2, чем машина на бензиновом двигателе.

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Примерно на 83% выбросы меньше от шведского электрокара с батареей, произведённой в Швеции. 

Кроме того, по прогнозам экспертов, электромобили, приобретённые в 2030 г., сократят выбросы CO2 в четыре раза благодаря тому, что электросеть ЕС будет всё больше и больше полагаться на возобновляемые источники энергии.

А что же с батареей?

Сырьё, используемое для производства батарей, является одним из ключевых факторов, определяющих цену BEV, и поэтому они по-прежнему дороже аналогов с ДВС.

По мере совершенствования технологии производства батарей будут появляться новые альтернативы стандартным литий-ионным аккумуляторам. Также идут  поиски замены этому сырью. Например, китайский гигант CATL разрабатывает новую натрий-ионную батарею.

Компания BYD, крупнейший в мире производитель электрифицированных автомобилей, признаёт важность сокращения использования редких минералов в аккумуляторных технологиях. Так, производство её батареи Blade Battery обходится без кобальта.

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Это явно не предел, воздействие добычи полезных ископаемых на окружающую среду можно уменьшить за счёт и других мер. Реинвестирование прибыли в  местное население для поддержки образования и профессиональной подготовки позволило бы создать возможности, которые зачастую оказываются недоступными для жителей развивающихся стран.

Одним из самых важных шагов по снижению выбросов в атмосферу в течение всего жизненного цикла электромобилей является переработка или повторное использование аккумуляторов.

Еврокомиссия разработала первый в мире закон, регулирующий производство  экологически чистых батарей. Он предполагает не только безопасные технологии добычи ископаемых, но и снижение спроса на неё за счёт более эффективной переработки сырья.

В июле Совет ЕС принял новый регламент, устанавливающий требования к утилизации батарей, включая обязательства по сбору, восстановлению материалов, а также расширение зоны ответственности производителей. Это, по мнению аналитиков, будет способствовать развитию циркулярной экономики.

По истечении срока службы электрокара батареи могут оказаться непригодными для повторного использования в автомобиле , но "вторую жизнь" ему можно дать, применив его, например, для хранения электроэнергии в электросети. Тогда и углеродный след станет меньше.

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К тому же, нехватка сырья стимулирует инвестиции в переработку батарей. Однако пока неясно, насколько экологичным или экономически выгодным окажется такое решение. 

Существуют убедительные доказательства того, что в течение всего срока службы BEV создают меньше выбросов углекислого газа, чем автомобили с ДВС, и, следовательно, являются более безопасными для окружающей среды.

Более совершенные технологии и технологии производства батарей будут и дальше увеличивать срок их  эксплуатации, что также приведёт к увеличению срока службы электромобилей.

Проблемы встречаются на многих этапах жизненного цикла электромобилей, но стоит помнить, что воздействие на окружающую среду от нефтедобычи для производства топлива гораздо сильнее.

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