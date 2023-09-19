By Geraldine Herbert

Электрокары так полюбились адептам экодвижения за то, что не потребляют топливо и не выбрасывают в атмосферу выхлопные газы. Но на других этапах жизненного цикла "зелёных" автомобилей углеродный след остаётся.

Автопроизводители выделяют миллиарды на разработку новых аккумуляторных электромобилей (Battery Electric Vehicle, BEV), рассчитывая, что к 2030 году по дорогам Европы будут колесить более 30 млн таких "зелёных" транспортных средств.

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Выхлопные газы в атмосферу они, возможно, и не выбрасывают. Зато от производства батарей к таким авто всё же остаётся углеродный след.

Так насколько же экологически чистыми являются BEV, и как они конкурируют с традиционными автомобилями с двигателем внутреннего сгорания (ДВС), работающими на бензине или дизельном топливе?

Какое воздействие на окружающую среду оказывает производство электрокаров?

Здесь важно понятие "выбросов в течение жизненного цикла" - это те выбросы, которые возникают в процессе производства, использования и утилизации продукта. Поэтому, когда речь идёт об электромобиле, то нужно учитывать всё: от сырья и источников питания для батарей, до переработки и повторного использования автомобиля в конце срока службы.

Добыча, очистка, транспортировка и производство литий-ионных батарей - очень энергоёмкий процесс. Поэтому на этапе производства аккумуляторных электромобилей объёмы выбросов больше, чем при производстве автомобилей с ДВС.

Но если смотреть на другие этапы, то расклад существенно поменяется.

В начале года агентство Reuters сообщило, что Volkswagen и Toyota намерены стать углеродно-нейтральными к 2050 г., а Hyundai Motor Group заявила, что Hyundai Motor и Kia "ускоряют принятие мер" для достижения "чистого нуля".

Все новые автомобили Mercedes-Benz будут экологически чистыми по всей производственной цепочке к 2039 г. В General Motors (GM) нацелились на нулевые выбросы к 2040 г.

Шведская компания Polestar ставит перед собой ещё более амбициозную цель - создать к 2030 году "зелёный" автомобиль выявив и устранив все "утечки" углеродных выбросов, начиная с этапа с добычи сырья и заканчивая производством и утилизацией в конце срока службы.

Разрыв в выбросах углерода между электрокарами и традиционным авто может быть значительным до этапа продажи. А дальше, во время эксплуатации, автомобили с ДВС продолжают выделять в атмосферу CO2, в то время как электромобили не выбрасывают ничего, кроме частиц от стирания шин и тормозов.

Согласно исследованиям организации Transport & Environment (T&E), объединяющей европейские НПО, которые выступают за устойчивое развитие, показатели по вредным выбросам среднестатистического электромобиля в ЕС почти в три раза лучше показателей бензинового или дизельного авто. И этот разрыв продолжает увеличиваться.

Преимущества BEV будут только возрастать по мере того, как электрическая сеть будет становиться всё более экологичной. Ведь даже электромобиль BEV в Польше с батареей, произведённой в Китае, всё равно выбрасывает на 37% меньше CO2, чем машина на бензиновом двигателе.

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Примерно на 83% выбросы меньше от шведского электрокара с батареей, произведённой в Швеции.

Кроме того, по прогнозам экспертов, электромобили, приобретённые в 2030 г., сократят выбросы CO2 в четыре раза благодаря тому, что электросеть ЕС будет всё больше и больше полагаться на возобновляемые источники энергии.

А что же с батареей?

Сырьё, используемое для производства батарей, является одним из ключевых факторов, определяющих цену BEV, и поэтому они по-прежнему дороже аналогов с ДВС.

По мере совершенствования технологии производства батарей будут появляться новые альтернативы стандартным литий-ионным аккумуляторам. Также идут поиски замены этому сырью. Например, китайский гигант CATL разрабатывает новую натрий-ионную батарею.

Компания BYD, крупнейший в мире производитель электрифицированных автомобилей, признаёт важность сокращения использования редких минералов в аккумуляторных технологиях. Так, производство её батареи Blade Battery обходится без кобальта.

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Это явно не предел, воздействие добычи полезных ископаемых на окружающую среду можно уменьшить за счёт и других мер. Реинвестирование прибыли в местное население для поддержки образования и профессиональной подготовки позволило бы создать возможности, которые зачастую оказываются недоступными для жителей развивающихся стран.

Одним из самых важных шагов по снижению выбросов в атмосферу в течение всего жизненного цикла электромобилей является переработка или повторное использование аккумуляторов.

Еврокомиссия разработала первый в мире закон, регулирующий производство экологически чистых батарей. Он предполагает не только безопасные технологии добычи ископаемых, но и снижение спроса на неё за счёт более эффективной переработки сырья.

В июле Совет ЕС принял новый регламент, устанавливающий требования к утилизации батарей, включая обязательства по сбору, восстановлению материалов, а также расширение зоны ответственности производителей. Это, по мнению аналитиков, будет способствовать развитию циркулярной экономики.

По истечении срока службы электрокара батареи могут оказаться непригодными для повторного использования в автомобиле , но "вторую жизнь" ему можно дать, применив его, например, для хранения электроэнергии в электросети. Тогда и углеродный след станет меньше.

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К тому же, нехватка сырья стимулирует инвестиции в переработку батарей. Однако пока неясно, насколько экологичным или экономически выгодным окажется такое решение.

Существуют убедительные доказательства того, что в течение всего срока службы BEV создают меньше выбросов углекислого газа, чем автомобили с ДВС, и, следовательно, являются более безопасными для окружающей среды.

Более совершенные технологии и технологии производства батарей будут и дальше увеличивать срок их эксплуатации, что также приведёт к увеличению срока службы электромобилей.

Проблемы встречаются на многих этапах жизненного цикла электромобилей, но стоит помнить, что воздействие на окружающую среду от нефтедобычи для производства топлива гораздо сильнее.