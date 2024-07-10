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Почему в Европе наблюдаются такие экстремальные погодные условия и что можно сделать?

Туристы укрываются от жары зонтиком на прогулке у Парфенона в древнем Акрополе в центре Афин в июне - самом жарком июне за всю историю наблюдений.
Туристы укрываются от жары зонтиком на прогулке у Парфенона в древнем Акрополе в центре Афин в июне - самом жарком июне за всю историю наблюдений. Авторское право Petros Giannakouris/The AP
Авторское право Petros Giannakouris/The AP
By Saskia O'Donoghue
Опубликовано Последние обновления
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Не тепловые волны, так град и ливни, не засуха, так наводнение. Европейцам негде спрятаться от экстремальных погодных явлений: они наблюдаются по всему континенту.

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Погода в начале лета вызывает недоумение европейцев, причём как проживающих на севере, так и на юге.

Июньская температура в северной части континента была намного ниже среднего, и чаще, чем обычно, там лили дожди. В южных районах - жители весь месяц страдали от волн жары и боролись с лесными пожарами.

В Бельгии восьмимесячный период осадков сверх нормы не закончился в июне. По этому показателю в стране побит рекорд 119-летней давности. Это привело к наводнениям в нескольких регионах.

Кроме того, этот месяц был гораздо менее солнечным. Особенно это характерно для большей части Северной Европы, где столбик термометра редко или вовсе не поднимался выше отметки в 20 градусов Цельсия.

В то время как местные жители ждут прихода лета, в странах южнее и восточнее люди изнывают от зноя.

Согласно последнему отчёту климатической службы ЕС "Коперник" (Copernicus), июнь вошёл в тройку самых тёплых в истории месяцев. Он пополнил 13-месячную серию рекордной жары.

Средняя температура составила 16,66 градуса Цельсия. Это на 0,14 градуса выше, чем год назад и на 0,67 - больше среднего показателя для этого месяца за последние 30 лет.

Температура поверхности моря в Северной Атлантике также достигла самого высокого уровня за более чем 40 лет.

Сезон отдыха начался с пожаров

Испания, Италия и Греция остаются одними из самых популярных направлений для летнего отдыха. Как объясняют в Европейской комиссии по туризму (ETC ), большинство европейцев предпочитают именно так проводить отпуска - на солнечных пляжах.

Но сказываются ли отклонения от погодных норм на турпотоке?

ETC сообщила, что число туристов, отправляющихся в Южную Европу, сократилось на 10 % с 2022 года, так как всё больше людей испытывает тревогу по поводу возможных погодных аномалий.

Они, по словам аналитиков комиссии, как и перебои в работе транспорта "вызывают серьезные опасения у 10% европейцев, которые собираются отправиться в путешествие в ближайшие месяцы".

"76% респондентов сообщили, что скорректируют свои планы и привычки касательно поездок в связи с изменением климата. 17% опрошенных заявили, что будут избегать мест с экстремальными температурами, и эта цифра увеличивается до 32% для людей старше 55 лет", - добавляют в ETC.

В этом году волны жары уже накрыли на некоторые районы Европы раньше, чем когда-либо прежде.

Регионы Греции, Кипра, Турции и Италии уже страдают от экстремальной жары - в некоторых местах температура на 10 градусов выше среднесезонной. Такие экстремально высокие температуры уже привели к жертвам. Среди них шесть иностранных туристов, погибших от жары во время похода в Греции.

Палящее солнце в сочетании с сильным ветром вызвало лесные пожары в окрестностях Афин, столицы Греции, а в турецком районе Измир жители и отдыхающие были вынуждены эвакуироваться из своих домов.

Во Франции за несколько недель до начала Олимпийских игр в Париже организаторы обеспокоены безопасностью спортсменов из-за возможных рекордно высоких температур.

Власти разрешили странам заказывать портативные кондиционерыдля сборных за свой счёт.

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Оползень после наводнения в Саас-Грунде, Швейцария
Оползень после наводнения в Саас-Грунде, ШвейцарияJean-Christophe Bott/Keystone via AP

Смерчи и потопы на севере Европы

Экстремальная погода в Европе унесла жизни как минимум семи человек в Швейцарии, Франции и на севере Италии, где бушевали ураганы.

Ранее в этом месяце тела трех человек были найдены после схода оползня в районе Фонтана в долине Маджиа на юге Швейцарских Альп.

Мужчина, чье тело было найдено в отеле на альпийском курорте Саас-Грунд в Швейцарии, предположительно, был застигнут врасплох паводковыми водами.

Новости о смертельных случаях приходят из южных и западных регионов страны, где идут проливные дожди.

На севере Италии наводнения, грозы и оползни также вызвали хаос. Итальянские пожарные в северном регионе Пьемонт рапортуют, что с начала лета они уже провели около 80 спасательных операций, эвакуировав десятки людей.

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В регионе Валле Д'Аоста реки вышли из берегов, несколько деревень оказались изолированными.

На северо-востоке Франции в департаменте Об сильный ветер повалил дерево, оно придавило автомобиль, в котором ехали трое пожилых людей. Они погибли.

Откуда берутся погодные аномалии этого лета?

Согласно исследованию службы Inverto, с 2021 по 2023 год количество регистрируемых экстремальных погодных явлений в Европе увеличилось с 11 442 до 16 956.

Это мощные ливни, выпадение крупного града, снегопады, удары молний, засуха, вызванная жаркой погодой, и даже торнадо.

Всё это сказывается на экономике. Один лишь пример: в 2023 году в районе юго-восточного испанского города Валенсия выпал град, причинив ущерб на сумму 40 миллионов евро.

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Но почему экстремальные погодные условия в Европе сегодня так часты?

Отчасти на это влияют климатические явленияЭль-Ниньо и Ла-Нинья.

Эль-Ниньо - с температурой поверхности моря выше среднего и увеличением количества осадков в центральной и восточной части тропической зоны Тихого океана - имеет последствия глобального характера и естесственно для Европы.

Жители и туристы наполняют свои бутылки водой из фонтана в Белграде, Сербия
Жители и туристы наполняют свои бутылки водой из фонтана в Белграде, СербияDarko Bandic/The AP

В настоящее время планета переживает переходную фазу между Эль-Ниньо и Ла-Нинья (этот феномен понижает температуры по всему миру).

Было установлено, что оба явления имеют так называемый "эффект домино". Это означает, что погода в одном месте может изменить погоду в другом - например, уменьшение количества осадков в одном месте планеты может привести к их увеличению в других местах.

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Также Европа уже ощущает на себе последствия изменения климата, убеждены учёные.

Согласно последним данным Всемирной метеорологической организации (ВМО) и "Коперника", с 1991 года потепление на континенте вдвое превышает среднемировые показатели.**

Климатологи обеих служб утверждают, что ЕС нужно приложить больше усилий по сокращению вредных выбросов и отказу от ископаемого топлива. 23 из 30 самых сильных волн жары на континенте приходятся на период с 2000 года, а пять из них - на последние три года.

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Наводнения Аномальная погода Лесной пожар Глобальное потепление и изменение климата Жара