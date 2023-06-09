Электромобили становятся мейнстримом? Нужно ли уже бежать за кредитом?

Hannah Brown

Что делать с вашим стареньким Nissan Qashqai? Переход на электромобили неизбежен? Политики и экологи наступают на ДВС, действительно ли нужно задуматься о скорейшей покупке электрокара?

Что лучше: броситься менять старые машины на новейшие экологически чистые модели или постараться продлить жизнь тем, что у нас есть, и пользоваться ими в течение всего срока эксплуатации?

Потенциальный запрет на продажу автомобилей с ДВС и создание "зон с низким уровнем выбросов" в городах Европы заставляет автовладельцев задуматься о способах более экологичной мобильности.

Поскольку на долю личного транспорта приходится до 3,2 метрических тонн CO2 в год во всём мире, а рост температуры всё ближе подбирается к пороговой отметке в 1,5°C, нет сомнений в том, что нужно сокращать углеродный след, который мы оставляем на дорогах. Но как этого добиться?

Углеродная арифметика

В настоящее время на дорогах Европы насчитывается 250 миллионов автомобилей, большинство из которых работают на ископаемом топливе.

"Нам нужно гораздо более комплексно подходить к вопросу о том, как машины влияют на экологию, а не просто радоваться, что электрокары не нуждаются в выхлопной системе", – считает Ник Молден, основатель и руководитель Emissions Analytics, компании, анализирующей воздействие автомобилей на окружающую среду.

Когда мы сравниваем выбросы CO2 и CO2e (т.е. выбросы других парниковых газов в CO2-эквиваленте) при производстве электромобиля и автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, важно понимать, во сколько обходится природе литий-ионный аккумулятор.

"На производство батареи ёмкостью 80 киловатт-часов уходит примерно 8-10 тонн производственных выбросов", – говорит Ник.

Это с учётом материалов, добываемых и перерабатываемых в Китае, где уголь по-прежнему является основным источником энергии. По мере того, как Азия будет переходить на возобновляемые источники энергии, эта цифра, вероятно, будет снижаться.

При этом, в процессе езды электромобили не загрязняют окружающую среду, в отличие от автомобилей с ДВС.

"Если взять популярные среди простых британцев модели вроде Nissan Qashqai или Ford Kuga, в среднем они выбрасывают от 2 до 3 тонн CO2 в год при пробеге около 15 000 километров", – уточняет эксперт.

Исходя из этих цифр, вам придётся ездить на своем электрокаре примерно четыре года, чтобы эти показатели сравнялись.

При этом ключевой момент заключается в долговечности аккумуляторного блока. На большинство из них предоставляется только восьмилетняя гарантия. По разным оценкам, их необходимо менять каждые 10-20 лет.

Чтобы добиться действительно значительного сокращения выбросов CO2 благодаря электрокарам, они должны прослужить порядка 14 лет, а это средний срок эксплуатации обычного автомобиля. Если так и будет на практике, то электромобили обеспечат значительное сокращение выбросов CO2 в течение всего жизненного цикла. Ник Молден основатель компании Emissions Analytics

Найти, где бы подзарядиться, не поседев от стресса. Canva

Палки в колёса электрокаров

Беспокойство по поводу дальности хода, нехватка зарядных станций, дороговизна – вот лишь некоторые факторы, которые могут оттолкнуть потенциальных покупателей. Но есть ещё один момент, о котором говорят меньше: автомобили на электрической тяге весят намного больше, чем обычные авто.

Из-за больших аккумуляторных батарей электрокар примерно на 400-500 кг тяжелее, чем автомобили с ДВС. Это необходимо учитывать при их проектировании.

"На такие автомобили приходится ставить гораздо более крупные, специально разработанные шины, которые, как правило, изнашиваются быстрее", – отмечает Ник, добавляя, что дорожное полотно также испытывает большее давление.

Шины выделяют твёрдые частицы по мере износа. Одно из токсичных веществ, содержащихся в шинной пыли, – 6PPD-хинон – называют причиной массовой гибели лосося в нерестовых реках штата Вашингтон на северо-западе США.

"По иронии судьбы синтетический каучук получают из нефти. Поэтому многие из вредных веществ, которые можно обнаружить в выхлопной трубе, выделяются и шинами",– говорит аналитик.

Это лишний раз доказывает, насколько сложным может быть определение воздействия электромобилей на окружающую среду.

Стоит ли переделывать автомобили на бензине в электрокары?

В Великобритании зарегистрированы 33 миллиона автомобилей.

"Сейчас общество форсирует "зелёный" переход и декарбонизацию, так что же будет со всеми этими машинами?" – задаётся вопросом Мэтью Квиттер, основатель компании London Electric Cars.

Фирма Мэтью переоборудует автомобили с ДВС в электромобили, пока это ещё нишевая услуга: "Это дорого, – говорит он. – Базовая переделка обойдётся в 20 000 фунтов стерлингов (23 000 евро)".

Такой подход позволяет в определённой степени сократить производственные выбросы, но требует полной модификации подвески и шин для обеспечения плавного хода при большом весе батареи.

По словам предпринимателя, это трудоёмкий, сложный и дорогостоящий процесс, который вряд ли будет привлекать массы: "Мы работаем для состоятельных клиентов, для тех, у кого есть хобби, но стали бы вы модернизировать Nissan QASHQAI, которому 6 лет? Я бы посоветовал сэкономить время и деньги и просто купить новый электромобиль".

Как стать более экологичным водителем?

В идеальном мире, свободном от выбросов углекислого газа, мы все отказались бы от личного транспорта в пользу велосипеда и общественного транспорта. Но это не вяжется с суровой реальностью, особенно в сельской местности.

Но даже если вы не готовы пересаживаться на гибрид или элетрокар, есть один способ сократить выбросы – отказаться от ненужных поездок на автомобиле.

"Отнеситесь критически к вашим поездкам: наверняка, иногда вы садитесь за руль без особой нужды,– советует Ник Молден. – Даже если вы сможете сократить количество поездок на 5-10%, это будет весомымвкладом "зелёный"переход".