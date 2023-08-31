Какая диета идёт на пользу организму и окружающей среде?

Численность населения в мире достигнет 10,9 млн. человек к концу века. Это точно скажется на биоразнообразии и продовольственной безопасности. Но мы можем смягчить последствия для планеты, изменив свой рацион питания, считают учёные.

Наш выбор рациона питания имеет важные последствия для окружающей среды и изменения климата.

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В условиях, когда участившаяся засуха и появление всё новых заболеваний угрожают глобальным продовольственным системам, тем более нужно, чтобы мы внесли изменения в наше меню.

К счастью, режим питания, который помогает, по мнению учёных, поддерживать биоразнообразие и продовольственную безопасность, вам, скорее всего, знаком.

Согласно исследованию, опубликованному в прошлом месяце, соблюдение этой диеты позволяет одновременно бороться с “двойным бременем изменения климата и распространением неинфекционных заболеваний”.

Как наш выбор продуктов питания влияет на окружающую среду?

По прогнозам, к концу века численность населения Земли увеличится до 10,9 млрд. человек. По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), для удовлетворения спроса на продовольствие необходимо увеличить производство продуктов питания почти на 50%.

Это, скорее всего, будет препятствовать устойчивому экономическому росту и окажет давление на природные ресурсы.

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Advances in Nutrition, нынешние сельскохозяйственные и продовольственные системы"рассматриваются как один из основных факторов, вызывающих деградацию окружающей среды и изменение климата".

Греческие учёные, подготовившие исследование, добавляют, что на производство сельхозпродукции отводится около 40% мировых земельных угодий. При этом на долю животноводства и выращивания кормов для скота приходится 75% всех сельскохозяйственных земель.

Поэтому использование ирригационных систем, удобрений и пестицидов может привести к истощению природных ресурсов и деградации окружающей среды, считают исследователи.

"Кроме того, на производство продуктов питания уходит больше всего пресной воды, и оно является источником 30% глобальных выбросов парниковых газов".

Какая диета приносит больше пользы для окружающей среды?

В связи с этой критической ситуацией эксперты задумались о преимуществах различных рационов питания, степени их соответствия принципам устойчивого развития и требованиямпродовольственной безопасности.

Учёные из ряда университетов и исследовательских организаций Греции сравнили средиземноморскую диету с диетами "западного типа" Бельгии, Швейцарии, Германии, Австрии, Дании и Швеции.

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В результате был сделан вывод, что тип питания, основанный на традиционных блюдах стран северного побережья Средиземорья (Франции, Испании, Греции и Италии), наиболее оптимален для нашей планеты.

Средиземноморская диета для поддержания биоразнообразия

Средиземноморская диета богата растительной пищей, овощами, фруктами и зерновыми. Хотя в зависимости от стран, её ингредиенты и рецептура различаются. Зато, как правило, в ней мало продуктов животного происхождения.

Это означает, что она идёт на пользу нашему здоровью: например, снижается риск хронических заболеваний, при этомвоздействие на окружающую среду оказывается незначительное, говорят учёные.

В частности, было обнаружено, что средиземноморский рацион "связан с меньшими выбросами парниковых газов, потреблением воды, использованием почв и потреблением энергии".

Западная диета, которая, по мнению учёных, содержит много мяса, молочных продуктов и продуктов переработки, основана на методах сельскохозяйственного производства, которые "наносят ущерб экосистемам, увеличивают использование ископаемого топлива и выбросы CO2".

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В исследовании делается вывод о том, что переход на средиземноморскую диету поможет существенно снизить нагрузку на природные ресурсы и поддерживать биологическое разнообразие живых организмов в окружающей нас среде.

Как соблюдать средиземноморскую диету?

Чтобы придерживаться средиземноморской диеты, нужно сделать фрукты и овощи основными продуктами питания, наряду со злаками, такими как овёс, коричневый рис и цельнозерновой хлеб.

Бобовые, - например, фасоль, чечевица и нут - служат источником белка. Также следует включать в рацион полезные жиры, такие как оливковое масло и авокадо.

К продуктам, которые следует употреблять по минимуму, относят обработанное мясо, например сосиски и колбасы, и рафинированные злаки, например белый хлеб.

Cтоит помнить, что средиземноморская диета не включает продукты с добавлением сахара типа газированных напитков, ни полуфабрикаты.