EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Из итальянских садов исчезают фрукты из-за экстремальных погодных условий

Шесть из десяти груш исчезли из итальянских садов, предупреждает ассоциация фермеров.
Шесть из десяти груш исчезли из итальянских садов, предупреждает ассоциация фермеров. Авторское право Canva
 Angela Symons

Из-за погодных крайностей итальянские сады недосчитались 6 из 10 груш этим летом, сообщила ассоциация фермеров

Итальянские фермеры бьют тревогу: экстремальные погодные условия приводят к гибели урожая.

РЕКЛАМА

Ассоциация фермеров Coldiretti заявляет, что 6 из 10 груш исчезли из итальянских садов. Они связывают это с наводнениями, градом, рекордно высокими температурами и нашествием насекомых.

Урожайность груш в Италии снизилась на 63% по сравнению с прошлым годом, а общее предложение в Европе сократилось на 13%. Урожай груш во Франции также снизился на 23%.

Урожай винограда, арбузов, абрикосов, томатов и баклажанов в Италии также пострадал из-за климатических условий.

Какие еще продукты пострадали от экстремальных погодных условий в Италии?

Фруктовые фермеры Италии - не единственные, кто пострадал от погодных крайностей в стране.

Согласно анализу Coldiretti, производство пшеницы и молока сократилось на 10%, а производство винограда - на 14% по сравнению с 2022 годом.

Производство меда снизилось сразу на 70%, поскольку пчелы слишком "истощены" жарой, чтобы опылять растения, утверждает ассоциация.

Чтобы экономить воду и противостоять последствиям изменения климата, фермеры используют такие технологии, как беспилотники и спутники, добавляет ассоциация.

Непредсказуемое лето в Италии

Этот год был тяжелым для Италии с точки зрения климата. В мае в Эмилии-Романье - важном регионе выращивания фруктов - произошли разрушительные наводнения, унесшие жизни 15 человек.

После двух лет засухи ливни мало чем смогли исправить ситуацию из-за сухости и непроницаемости почвы.

В прошлом месяце в стране была зафиксирована самая высокая температура за всю историю наблюдений, когда по Средиземноморью прокатилась волна жары, вызвавшая смертоносные лесные пожары, в том числе на Сицилии. В то же время на севере Италии, в Ломбардии, выпал град размером с теннисный мяч.

Экстремальные явления усугубляются антропогенным изменением климата, которое, по мнению ученых, делает такие явления более частыми и экстремальными, а также погодным явлением Эль-Ниньо.

РЕКЛАМА

Проблемы с поставками могут привести к дефициту и росту цен в Европе

В начале года британские покупатели столкнулись с нехваткой овощей и фруктов на полках магазинов и ростом цен после того, как необычная погода нарушила сбор урожая в Испании и Марокко. Дефициту способствовали рост цен на энергоносители и бюрократические проволочки, связанные с "брекситом".

В июле почти половина территории Евросоюза оказалась в условиях режима предупреждения о засухе, что вызвало дополнительные опасения по поводу производства и цен на продовольствие.

Особенно сильно в Европе пострадали фрукты и овощи - в частности, томаты и сопутствующие продукты, такие как пицца и кетчуп. Зерновые культуры, такие как пшеница и ячмень, также сильно пострадали от наводнений, засухи и жары, что привело к негативным последствиям для кормов для скота и сельского хозяйства.

Также по теме

Словения пережила "самое масштабное стихийное бедствие в истории". Фоторепортаж

Температура мирового океана поднялась до 20,96°C. Это рекорд

От удушья цыплят до свиного каннибализма: тепловые волны и их влияние на животноводство

Италия Аномальная погода Продовольственная безопасность Пища Жара