Cube: согласны ли вы променять мясо на насекомых?

@SKhatsenkova

Вы бы променяли мясо на насекомых? Не далее, как прошлой неделе Евросоюз дал "зелёный свет" использованию в пищу порошка из домашних сверчков и личинок.

Это вызвало большой ажиотаж в интернете: некоторые пользователи социальных сетей утверждают, что в Евросоюзе заставят людей есть насекомых, добавленных в муку, хлеб или макароны без их ведома.

Во Франции один из правых политиков также осудил это решение Брюсселя, заявив: "Мы не можем позволить французам есть насекомых без их ведома".

Опасение вызвано тем, что Евросоюз относит насекомых к категории продуктов питания и не указывает, будут ли они смешиваться с другими ингредиентами, такими как, например, мука.

Мы в "Кубе" внимательнее изучили соответствующий официальный документ и обнаружили следующее:

1. Порошок из домашнего сверчка (acheta domesticus) должен быть четко маркирован.

2. На маркировке продуктов питания, содержащих порошок, должно быть указано, что этот ингредиент может вызвать реакцию у тех, кто страдает аллергией на ракообразных, моллюсков и пылевых клещей. В документе также указывается, что данная информация должна располагаться в непосредственной близости от списка ингредиентов.

3. Ну и в заключение: вы всегда сможете узнать, добавили ли порошок из насекомых в ваше любимое печенье или хлопья. Более того, для Евросоюза это вовсе не новинка: несколько лет назад Брюссель одобрил потребление в пищу двух других видов насекомых.

Но мысль о том, чтобы есть насекомых, не всем по вкусу. Согласно отчету Европейской организации потребителей за 2020 год, только 10 % европейцев готовы променять мясо на насекомых.

Согласно опросу, проведенному YouGov в 2021 году, Франция наиболее восприимчива к идее: 25% опрошенных сказали, что готовы есть пищу, содержащую порошок из насекомых. За ней следуют Германия и Дания: 24 и 22% соответственно.

Италия и Польша больше других сопротивляются этой идее: лишь 17 и 18% респондентов заявили, что готовы попробовать насекомых.

Как бы то ни было, в связи с проблемой растущего населения нашей планеты, а также загрязнения окружающей среды, вызванного мясной и молочной промышленностью, все больше ученых считают, что насекомые могут стать ключом к сдерживанию изменения климата.