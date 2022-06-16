\u0412 \u044e\u0436\u043d\u043e\u043c \u0433\u0440\u0443\u0437\u0438\u043d\u0441\u043a\u043e\u043c \u0440\u0435\u0433\u0438\u043e\u043d\u0435 \u041a\u0432\u0435\u043c\u043e \u041a\u0430\u0440\u0442\u043b\u0438 \u043d\u0430\u0434 \u0438\u0437\u0432\u0435\u0441\u0442\u043d\u044b\u043c \u0443 \u0442\u0443\u0440\u0438\u0441\u0442\u043e\u0432 \u043a\u0430\u043d\u044c\u043e\u043d\u043e\u043c \u0414\u0430\u0448\u0431\u0430\u0448\u0438 \u0432\u043e\u0437\u0432\u0435\u043b\u0438 \u0441\u0442\u0435\u043a\u043b\u044f\u043d\u043d\u044b\u0439 \u043c\u043e\u0441\u0442. \u0421 \u0441\u043e\u043e\u0440\u0443\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f \u0434\u043b\u0438\u043d\u043e\u0439 240 \u043c\u0435\u0442\u0440\u043e\u0432 \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u043f\u0430\u043d\u043e\u0440\u0430\u043c\u043d\u044b\u0439 \u0432\u0438\u0434 \u043d\u0430 \u0443\u043d\u0438\u043a\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u043f\u0440\u0438\u0440\u043e\u0434\u043d\u044b\u0439 \u043f\u0430\u043c\u044f\u0442\u043d\u0438\u043a \u0441 \u0435\u0433\u043e \u043a\u0440\u0443\u0442\u044b\u043c\u0438 \u0441\u043a\u043b\u043e\u043d\u0430\u043c\u0438, \u0437\u0435\u043b\u0451\u043d\u044b\u043c\u0438 \u043d\u0430\u0441\u0430\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f\u043c\u0438, \u043a\u0430\u0441\u043a\u0430\u0434\u0430\u043c\u0438 \u0432\u043e\u0434\u043e\u043f\u0430\u0434\u043e\u0432. \u041b\u044e\u0431\u0438\u0442\u0435\u043b\u0438 \u043e\u0441\u0442\u0440\u044b\u0445 \u043e\u0449\u0443\u0449\u0435\u043d\u0438\u0439 \u043d\u0430\u0432\u0435\u0440\u043d\u044f\u043a\u0430 \u043e\u0446\u0435\u043d\u044f\u0442 \u0437\u0438\u043f\u043b\u0430\u0439\u043d - \u0441\u043a\u043e\u0440\u043e\u0441\u0442\u043d\u043e\u0439 \u0441\u043f\u0443\u0441\u043a \u043d\u0430 \u0432\u0435\u043b\u043e\u0441\u0438\u043f\u0435\u0434\u0430\u0445. \u0422\u0430\u043a\u0436\u0435 \u0437\u0434\u0435\u0441\u044c \u043f\u0440\u0435\u0434\u0443\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0435\u043d\u044b \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e\u0447\u0438\u0441\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043c\u0430\u0440\u0448\u0440\u0443\u0442\u044b \u0434\u043b\u044f \u043f\u0435\u0448\u0438\u0445 \u043f\u0440\u043e\u0433\u0443\u043b\u043e\u043a. \u041d\u0430 \u0441\u0435\u0440\u0435\u0434\u0438\u043d\u0435 \u043c\u043e\u0441\u0442\u0430 \u043d\u0430\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442\u0441\u044f \u043d\u0435\u043e\u0431\u044b\u0447\u043d\u0430\u044f \u0440\u043e\u043c\u0431\u043e\u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043d\u0430\u044f \u043a\u043e\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0446\u0438\u044f - \u0442\u043e\u0436\u0435 \u0438\u0437 \u0441\u0442\u0435\u043a\u043b\u0430. \u042d\u0442\u043e \u0431\u0430\u0440-\u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d, \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0442\u044b\u0439 \u0434\u043b\u044f \u0432\u0441\u0435\u0445 \u0436\u0435\u043b\u0430\u044e\u0449\u0438\u0445. \u0420\u0435\u0430\u043b\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u044f \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u0430 \u0437\u0430\u043d\u044f\u043b\u0430 \u0434\u0432\u0430 \u0433\u043e\u0434\u0430, \u043d\u0430 \u043d\u0435\u0451 \u0443\u0448\u043b\u043e 120 \u043c\u043b\u043d. \u043b\u0430\u0440\u0438 (39 \u043c\u043b\u043d. \u0434\u043e\u043b\u043b\u0430\u0440\u043e\u0432 \u0421\u0428\u0410) \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u0439. \u0421\u0442\u0440\u043e\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u043e\u043c \u0437\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430\u043b\u0430\u0441\u044c \u0438\u0437\u0440\u0430\u0438\u043b\u044c\u0441\u043a\u0430\u044f \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f Kass Land.
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