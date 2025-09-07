Вотум доверия, забастовки, протесты: во Франции ожидается хаотичная неделя

РЕКЛАМА

Политическое будущее премьер-министра Франции Франсуа Байру висит на волоске: в этот понедельник, 8 сентября, в нижней палате парламента состоится голосование по вопросу о доверии правительству, которое давний союзник Эммануэля Макрона вряд ли получит.

Исход голосования определится абсолютным большинством голосов, то есть более половины участников голосования должны будут отклонить вотум доверия, чтобы сместить премьера и его правительство.

Практически все политические силы заявили о своем намерении отказать Байру в доверии, начиная с ультраправого "Национального объединения", заканчивая социалистами и леворадикальной партией "Непокорённая Франция". От депутатов "Республиканцев" (традиционные правые) партийное руководство не будет требовать дисциплины: они смогут проголосовать "за" или "против" доверия, несмотря на то, что "Республиканцы" представлены в правительстве рядом ключевых министров.

Кризис из-за долга

Причина бед Байру – разросшийся госдолг Франции и план премьера по его обузданию.

Хоть и по разным причинам, но оппозиционные партии как с левого, так и с правого флангов критикуют план правительства сэкономить 44 миллиарда евро к 2026 году и обвиняют премьера в том, что за лето он не нашёл времени провести с ними полноценные консультации.

Если правительство падёт, у президента Франции Эммануэля Макрона будет несколько конституционных вариантов:

назначить нового премьер-министра,

оставить Байру и всех министров с приставкой "исполняющие обязанность", что фактически обрекает правительство на бездействие,

или снова распустить Национальное собрание и назначить выборы, которые могут привести либо к такому же результату (разделение парламента на три непримиримых блока) или, возможно, к победе ультраправых.

Ни одно из этих трёх решений не является идеальным для главы государства, который так и не может вывести страну из политического кризиса, в который он её завёл внезапным роспуском парламента после крайне слабого результата макронистов на выборах в Европарламент в прошлом году.

Возвращение "жёлтых жилетов"?

Через два дня после голосования о доверии Франция может столкнуться с мощной мобилизацией недовольных положением дел в стране. На протяжении нескольких месяцев в социальных сетях распространяется призыв "заблокировать страну 10 сентября". Протестное движение возникло спонтанно, и оппозиционные политики и профсоюзы вряд ли контролируют его, хотя некоторые и пытаются направить разгневанных пользователей X и Telegram в нужное им русло.

Пока трудно предсказать масштаб оффлайн-акций, намеченных на среду. Помимо забастовок (транспорт, госслужба, образование, больницы, магазины, уборка мусора) и демонстраций, в сети обсуждаются такие методы протеста, как отказ от потребления и использования банковской карты в этот день, выведение из строя камер контроля скорости на дорогах или банкоматов.

По оценкам разведки, в акции могут принять участие до 100 000 человек. Министр внутренних дел Брюно Ретайо говорит, что не опасается "широкомасштабных выступлений".