Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Иммиграция: задержанные в США южнокорейские рабочие вернутся на родину

Вход в автосалон Hyundai в четверг, 7 августа 2025 года, в Грин-Парке, штат Монако.
Вход в автосалон Hyundai в четверг, 7 августа 2025 года, в Грин-Парке, штат Монако. Авторское право  Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
Авторское право Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
By Sertac Aktan и AP
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Copied

Власти Южной Кореи договорились с США о возвращении на родину задержанных в ходе рейда в Джорджии южнокорейских рабочих. Ранее сообщалось, что они работали на территории США без соответствующего разрешения.

РЕКЛАМА

Более 300 южнокорейских рабочих, задержанных в ходе рейда на заводе Hyundai в американском штате Джорджия, будут освобождены и вернутся на родину специальным чартерным рейсом, сообщает южнокорейское информагентство Yonhap.

В четверг иммиграционные власти США провели рейд на заводе по производству аккумуляторов для электромобилей, где были задержаны 475 человек, в основном граждане Южной Кореи.

В воскресенье Сеул объявил о достижении договорённости с Вашингтоном.

"Когда административные процедуры будут завершены, чартерный самолет отправится забрать наших граждан", – заявил глава офиса президента Южной Кореи Кан Хун Сик.

Крупнейший рейд на одном объекте

Федеральные агенты назвали операцию "крупнейшим рейдом на одном объекте" в истории Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE). Власти США заявили, что операция была частью ведущегося уже долгое время расследования о незаконной практике найма на работу.

В Сеуле выразили "озабоченность и сожаление".

Проведённый в Джорджии рейд ICE – часть мер президента Дональда Трампа по борьбе с нелегальной миграцией. Однако он примечателен тем, что он прошёл на крупном объекте, в котором участвует один из ключевых союзников США.

Hyundai Motor Group начала производство электромобилей год назад на заводе стоимостью 7,6 млрд долларов. На нём работает около 1 200 человек.

Компания Hyundai Motor заявила, что ей известно об инциденте и она "устанавливает обстоятельства" произошедшего.

Администрация президента Дональда Трампа организовала масштабные рейды по выявлению нелегалов и массовые депортации. В некоторых штатах это приводит к акциям протеста.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии

Также по теме

Дональд Трамп: иммиграция "убивает Европу"

В 80 городах Польши прошли антииммигрантские демонстрации

Рейд полиции ICE на конопляную ферму в Южной Калифорнии обернулся стычками с протестующими