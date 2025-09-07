Иммиграция: задержанные в США южнокорейские рабочие вернутся на родину

РЕКЛАМА

Более 300 южнокорейских рабочих, задержанных в ходе рейда на заводе Hyundai в американском штате Джорджия, будут освобождены и вернутся на родину специальным чартерным рейсом, сообщает южнокорейское информагентство Yonhap.

В четверг иммиграционные власти США провели рейд на заводе по производству аккумуляторов для электромобилей, где были задержаны 475 человек, в основном граждане Южной Кореи.

В воскресенье Сеул объявил о достижении договорённости с Вашингтоном.

"Когда административные процедуры будут завершены, чартерный самолет отправится забрать наших граждан", – заявил глава офиса президента Южной Кореи Кан Хун Сик.

Крупнейший рейд на одном объекте

Федеральные агенты назвали операцию "крупнейшим рейдом на одном объекте" в истории Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE). Власти США заявили, что операция была частью ведущегося уже долгое время расследования о незаконной практике найма на работу.

В Сеуле выразили "озабоченность и сожаление".

Проведённый в Джорджии рейд ICE – часть мер президента Дональда Трампа по борьбе с нелегальной миграцией. Однако он примечателен тем, что он прошёл на крупном объекте, в котором участвует один из ключевых союзников США.

Hyundai Motor Group начала производство электромобилей год назад на заводе стоимостью 7,6 млрд долларов. На нём работает около 1 200 человек.

Компания Hyundai Motor заявила, что ей известно об инциденте и она "устанавливает обстоятельства" произошедшего.

Администрация президента Дональда Трампа организовала масштабные рейды по выявлению нелегалов и массовые депортации. В некоторых штатах это приводит к акциям протеста.