СКРИНШОТ - Собаки впечатляют на 20-м ежегодном серфинговом марафоне в Сан-Диего
Видео. Собаки-серфингисты покоряют волны в Сан-Диего

Последние обновления:

Вот уже 20-й раз в Сан-Диего прошли соревнования по серфингу для собак. Средства, полученные от зрелищного мероприятия, пошли на программы по защите животных.

В воскресенье на местечке Дель-Мар (окург Сан-Диего, штат Калифорния, США) прошли соревнования по серфингу для собак. Средства от мероприятия пошли в благотворительную организацию Helen Woodward Animal Center, которая занимается сбором средств для программ по защите бездомных животных.

В мероприятии приняли участие более 50 собак-серферов и их владельцы. Среди них - Джеймс Уолл со своей собакой Фэйт. Фэйт была спасена еще щенком. В течение 13-ти лет она участвует в соревнованиях. В прошлом году Фэйт одержала победу. По словам Джеймса Уолла, серфинг в паре поднимает настроение и делает день ярким и запоминающимся.

