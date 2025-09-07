В Ватикане состоялась канонизация первого католического святого из поколения миллениалов

РЕКЛАМА

В присутствии около семидесяти тысяч человек на площади Святого Петра в Ватикане папа Лев XIV возвёл в лик святых Карла Акутиса и Пьера Джорджо Фрассати, что стало первой канонизаций, совершённой новым понтификом с момента восшествия на Святой престол.

"Сегодня прекрасный праздник для всей Италии, для всей Церкви и для всего мира", – сказал Лев XIV в начале мессы.

"Прежде чем начать торжественное празднование канонизации, я хотел бы поприветствовать всех вас, потому что это также день великой радости. Особенно я приветствую такое большое количество молодежи и молодых людей, которые пришли на эту Святую Мессу, поистине благословение от Господа. Вы приехали из разных стран, это дар веры, которым мы хотим поделиться", – добавил понтифик.

"Покровитель Интернета" и первый святой-миллениал

Покрытое воском тело Карло Акутиса, одетое в джинсы, олимпийку и кроссовки Nike, с 2019 года выставлено в стеклянной гробнице в Ассизи.

Он умер в 2006 году от лейкемии в возрасте 15 лет.

Тысячи верующих со всего мира ежегодно совершают паломничество, чтобы почтить память подростка, который при жизни отличался глубоким религиозным рвением, создавал сайты и программы о христианских чудесах и католических святых.

На платформе YouTube круглосуточно ведётся трансляция из гробницы, к которой идёт непрерывный поток паломников, что делает Акутиса настоящим "божьим инфлюенсером".

Путь к канонизации Карло Акутиса отмечен двумя чудесами, оба из которых признаны католической церковью.

Ему приписывают исцеление 4-летнего бразильского мальчика Матеуса, у которого была редкий порок развития поджелудочной железы, и 21-летней студентки из Коста-Рики, которая сильно пострадала в велосипедной аварии во Флоренции.

Католический подвижник

Ещё одним новым святым был провозглашён Пьер Джорджо Фрассати (1901-1925), покровитель туринских бедняков.

Он родился в семье Альфредо Фрассати, основателя газеты "Ла Стампа" и обрёл глубокую веру, несмотря на агностицизм своего отца.

Фрассати умел сочетать политическую деятельность со своей духовностью. Член католических ассоциаций и Итальянской народной партии, чья идеология основывалась на идеях христианской демократии, он выступал за проведение реформ для построения более справедливого общества.

Он умер в возрасте 24 лет, от полиомиелита, заразившись, ухаживая за нищим больным.

Папа Иоанн Павел II провозгласил Пьера Джорджо Фрассати блаженным 20 мая 1990 года после того, как церковь признала чудо исцеления Доменико Селлана, страдавшего болезнью Потта (туберкулёза позвоночника).

После беатификации его мощи были перенесены в кафедральный собор Турина. Фрассати считается одним из покровителей Всемирного дня молодёжи.