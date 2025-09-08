Euronews Kazakhstan отмечает год со дня открытия бюро в Астане

РЕКЛАМА

Год назад, в рамках своего стремления предоставлять больше информации из первых рук из как можно большего количества стран, Euronews начал свою деятельность в Казахстане. В январе 2025 года было открыто бюро в Астане, столице Казахстана.

Считая Центральную Азию одним из самых быстроразвивающихся и динамичных регионов мира, а также рынком, который становится все более открытым для инвесторов и промышленности Европейского союза, Euronews нанял команду известных местных журналистов для освещения новостей Казахстана и региона.

На сегодняшний день они могут похвастаться производством более 50 эпизодов о Казахстане, несколькими прямыми репортажами с важных событий, таких как саммит ЕС – Центральная Азия и Астанинский международный форум, а также десятками новостных статей, которые набрали более миллиона просмотров на платформах Euronews.

Цель состояла в том, чтобы познакомить европейскую и мировую аудиторию с регионом, рассказать о его культурном, экономическом и туристическом потенциале.

"Мы хотели познакомить нашу аудиторию со странами Центральной Азии, потому что, анализируя отзывы зрителей, мы поняли, что о них существует много заблуждений и мало знаний. Наша цель — показать богатое наследие, культуру, традиции, достопримечательности, мероприятия, кухню, бизнес-возможности и инвестиционные перспективы этого региона. И его людей. Другими словами, рассказать зрителям обо всем, что, как мы знаем, их обычно интересует, но о чем они не знали, что это существует в этом регионе", — говорит Боян Бркич, глава бюро Euronews в Астане.

Вид на центр Астаны со стороны президентского дворца AP Photo

"Мы сотрудничаем с Euronews в производстве высококачественных и информативных проектов, ориентированных на международную аудиторию. Эти проекты заслуживают похвалы за высокое качество производства и удачно подобранные темы. Они позволяют нам показать динамичное развитие страны и делают нашу медиаиндустрию более конкурентоспособной на мировом уровне", — говорит Адлет Алимханов, генеральный директор Фонда развития медиа ("Медиа дамыту қоры").

Самые яркие образы Казахстана, созданные бюро в Астане, представлены в трех разных сериях.

Modern Nomads ("Современные кочевники" — это передача о культуре, истории, наследии, природных красотах и других чудесах Казахстана. На данный момент снято 22 серии, начиная от традиционной одежды, ювелирных изделий, оперы, балета и заканчивая традиционной кухней, фестивалями, историческими местами и национальными парками.

Вид на первый саммит между лидерами ЕС и пяти стран Центральной Азии в Самарканде, 4 апреля 2025 года AP Photo

Серия Voices from Central Asia ("Голоса Центральной Азии") представила истории интересных людей. Академики, хирурги, музыканты, спортсмены, актеры, балерины, археологи и пилоты прошли через двенадцать эпизодов, часто раскрывая истории, похожие на "казахскую мечту".

Серия East West Connect — это бизнес-программа, посвященная экономике Казахстана и Центральной Азии. Она следит за развитием региональной экономики и уделяет особое внимание связям, взаимодействию и инвестициям между Центральной Азией и Европой.

"Euronews - это информационное окно в Европу для Казахстана. Это источник актуальной информации о главных мировых событиях. Открытие бюро в Казахстане способствовало распространению информации о нашей стране среди широкой мировой аудитории. Мы получили уникальную возможность познакомить мир с нашей культурой и историей. А также рассказать о нашем опыте проведения экономических и социальных реформ. Благодаря этому сегодня Казахстан стоит плечом к плечу с развитыми странами в информационном потоке. И, помимо прочих преимуществ, у казахстанских журналистов появилась возможность сотрудничать и обмениваться опытом со своими европейскими коллегами", - сказал Максат Ургеншбаев, генеральный директор телеканала 24 KZ, входящего в состав агентства "Хабар".