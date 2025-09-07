Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Вторая "Красная линия для Газы" в Брюсселе

Люди размахивают палестинскими флагами во время демонстрации в центре Брюсселя, воскресенье, 7 сентября 2025 года.
Люди размахивают палестинскими флагами во время демонстрации в центре Брюсселя, воскресенье, 7 сентября 2025 года.
Авторское право AP Photo/Geert Vanden Wijngaert
By Evelyn Ann-Marie Dom
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Акция была организована через несколько дней после того, как Бельгия объявила, что введет санкции против Израиля и признает Палестину на сентябрьской Генассамблее ООН. Организаторы протеста говорят, что это результат общественного давления, призывая демонстрантов и далее выходить на улицы.

Десятки тысяч демонстрантов в красной одежде собрались в воскресенье в Брюсселе, чтобы выразить протест против действий израильского правительства. Они решили провести символическую красную линию против войны в Газе. Активисты призывают страны ЕС занять более жесткую позицию и ввести санкции против Израиля.

По оценкам полиции, во втором брюссельском марше "Красная линия для Газы" приняли участие около 70 000 демонстрантов. Организаторы заявляют, что она собрала более 110 000 человек.

В акции приняли участие более 200 правозащитных групп и гуманитарных организаций, включая Oxfam, "Врачи без границ", Amnesty International, Greenpeace, Save the Children и другие.

Демонстрация состоялась через несколько дней после того, как Бельгия объявила, что признает палестинское государство на Генеральной Ассамблее ООН и - при определенных условиях - введет санкции против Израиля.

Женщина с плакатом на демонстрации в Брюсселе
Женщина с плакатом на демонстрации в Брюсселе

"Компромисса, которого достигло правительство, не было бы, если бы мы не провели предыдущий марш и не запустили кампанию Oxfam "Подай голос за Палестину", под которой уже собрано 100 000 подписей", - сказала активистка Oxfam Belgium Катрин ван дер Хейден в интервью Euronews, подчеркнув важность сохранения общественного давления на политиков ЕС.

Oxfam Belgium совместно с сотнями фламандских актеров, художников и влиятельных людей запустила кампанию, призывающую к прекращению огня, насилия и незаконной оккупации палестинских территорий. Активисты требуют безопасного и неограниченного доступа к гуманитарной помощи для палестинского гражданского населения, а также введению экономических санкций против Израиля.

Хотя многие демонстранты в Брюсселе признали, что это шаг вперед, они не удовлетворены достигнутым компромиссом и хотят, чтобы Бельгия ужесточила позицию в отношении Израиля.

"Нельзя идти на компромиссы ради жизни детей, людей, - говорит ван дер Хейден. - Как правительство вы не можете идти на это. Вы должны провести красную линию, которая не подлежит обсуждению".

Палестинские флаги на демонстрации в Брюсселе
Палестинские флаги на демонстрации в Брюсселе

"Мы уже два года просим наших политиков вмешаться в ситуацию в Палестине, - сказала Euronews одна из активисток Глобального движения за Газу в Бельгии. - Но они все еще только обсуждают вопрос о признании палестинского государства, хотя к этому времени палестинцев может и не остаться".

Глобальное движение за Газу - коалиция активистов из 44 стран, которые выступают за прекращение блокады Газы.

На прошлой неделе 20 судов более чем с 300 членами экипажа в составе флотилии "Глобал Сумуд" вышли из порта Барселоны в попытке создать гуманитарный коридор. В ближайшие дни к усилиям по преодолению блокады присоединятся суда из других стран, в том числе Туниса и Италии.

В июне состоялся первый марш "Красная линия для Газы" в Брюсселе, тогда на улицы бельгийской столицы вышли не менее 75 000 человек. Подобная акция была также организована и проведена в Нидерландах.

Война в Газе началась после того, как боевики ХАМАС напали на юг Израиля 7 октября 2023 года, убив около 1200 человек, многие из которых были мирными жителями.

ХАМАС взял в заложники 251 человека и в настоящее время удерживает 50, из которых, как полагают, 20 живы. В результате последовавшего израильского наступления на сегодняшний день погибло более 64 000 палестинцев, в основном женщин и детей, по данным Министерства здравоохранения Газы, контролируемого ХАМАС. В данных не проводится различие между боевиками и мирными жителями.

Значительные территории Газы были разрушены, и большая часть населения этой территории, а это более 2 миллионов человек, была вынуждена покинуть свои дома.

ООН заявила, что в настоящее время в секторе Газа свирепствует голод; ожидается, что к концу этого месяца он распространится на Дейр-эль-Балах и Хан-Юнис.

Поделиться Комментарии

