Вторая "Красная линия для Газы" в Брюсселе

Десятки тысяч демонстрантов в красной одежде собрались в воскресенье в Брюсселе, чтобы выразить протест против действий израильского правительства. Они решили провести символическую красную линию против войны в Газе. Активисты призывают страны ЕС занять более жесткую позицию и ввести санкции против Израиля.

По оценкам полиции, во втором брюссельском марше "Красная линия для Газы" приняли участие около 70 000 демонстрантов. Организаторы заявляют, что она собрала более 110 000 человек.

В акции приняли участие более 200 правозащитных групп и гуманитарных организаций, включая Oxfam, "Врачи без границ", Amnesty International, Greenpeace, Save the Children и другие.

Демонстрация состоялась через несколько дней после того, как Бельгия объявила, что признает палестинское государство на Генеральной Ассамблее ООН и - при определенных условиях - введет санкции против Израиля.

Женщина с плакатом на демонстрации в Брюсселе AP Photo

"Компромисса, которого достигло правительство, не было бы, если бы мы не провели предыдущий марш и не запустили кампанию Oxfam "Подай голос за Палестину", под которой уже собрано 100 000 подписей", - сказала активистка Oxfam Belgium Катрин ван дер Хейден в интервью Euronews, подчеркнув важность сохранения общественного давления на политиков ЕС.

Oxfam Belgium совместно с сотнями фламандских актеров, художников и влиятельных людей запустила кампанию, призывающую к прекращению огня, насилия и незаконной оккупации палестинских территорий. Активисты требуют безопасного и неограниченного доступа к гуманитарной помощи для палестинского гражданского населения, а также введению экономических санкций против Израиля.

Хотя многие демонстранты в Брюсселе признали, что это шаг вперед, они не удовлетворены достигнутым компромиссом и хотят, чтобы Бельгия ужесточила позицию в отношении Израиля.

"Нельзя идти на компромиссы ради жизни детей, людей, - говорит ван дер Хейден. - Как правительство вы не можете идти на это. Вы должны провести красную линию, которая не подлежит обсуждению".

Палестинские флаги на демонстрации в Брюсселе AP Photo

"Мы уже два года просим наших политиков вмешаться в ситуацию в Палестине, - сказала Euronews одна из активисток Глобального движения за Газу в Бельгии. - Но они все еще только обсуждают вопрос о признании палестинского государства, хотя к этому времени палестинцев может и не остаться".

Глобальное движение за Газу - коалиция активистов из 44 стран, которые выступают за прекращение блокады Газы.

На прошлой неделе 20 судов более чем с 300 членами экипажа в составе флотилии "Глобал Сумуд" вышли из порта Барселоны в попытке создать гуманитарный коридор. В ближайшие дни к усилиям по преодолению блокады присоединятся суда из других стран, в том числе Туниса и Италии.

В июне состоялся первый марш "Красная линия для Газы" в Брюсселе, тогда на улицы бельгийской столицы вышли не менее 75 000 человек. Подобная акция была также организована и проведена в Нидерландах.

Война в Газе началась после того, как боевики ХАМАС напали на юг Израиля 7 октября 2023 года, убив около 1200 человек, многие из которых были мирными жителями.

ХАМАС взял в заложники 251 человека и в настоящее время удерживает 50, из которых, как полагают, 20 живы. В результате последовавшего израильского наступления на сегодняшний день погибло более 64 000 палестинцев, в основном женщин и детей, по данным Министерства здравоохранения Газы, контролируемого ХАМАС. В данных не проводится различие между боевиками и мирными жителями.

Значительные территории Газы были разрушены, и большая часть населения этой территории, а это более 2 миллионов человек, была вынуждена покинуть свои дома.

ООН заявила, что в настоящее время в секторе Газа свирепствует голод; ожидается, что к концу этого месяца он распространится на Дейр-эль-Балах и Хан-Юнис.