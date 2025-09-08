Трамп: "некоторые европейские лидеры" посетят США, чтобы обсудить войну в Украине

РЕКЛАМА

Европейские лидеры посетят США в понедельник или вторник, чтобы обсудить прекращение войны в Украине, сообщил президент США Дональд Трамп журналистам в воскресенье.

"Некоторые европейские лидеры приедут в нашу страну в понедельник или вторник по отдельности", - сказал Трамп, не уточнив, какие именно главы государств совершат поездку через Атлантику.

Глава Белого дома также заявил, что "скоро" поговорит с президентом России Владимиром Путиным, и сообщил, что его администрация готова перейти ко "второй фазе" санкций против Москвы в связи с ее полномасштабным вторжением в Украину.

Комментарии Трампа прозвучали после того, как Россия нанесла крупнейший в истории воздушный удар по Украине, в результате которого погибли по меньшей мере четыре человека и загорелось главное правительственное здание в столице Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский решительно осудил воскресный удар. Он сказал, что заявления соболезнований со стороны государственных лидеров и учреждений "должны быть подкреплены решительными действиями".

Дым поднимается от пожара в здании Кабинета министров после российского удара в Киеве, Украина, в воскресенье, 7 сентября 2025 года. AP/Ukrainian Emergency Service via AP

"Санкции против России и связанных с ней лиц, жесткие тарифы и другие ограничения на торговлю с Россией. Их потери должны быть ощутимы. Вот что действительно убедительно", - написал Зеленский на сайте X.

В воскресенье министр финансов Скотт Бессент заявил, что США готовы сотрудничать с европейскими странами для введения дополнительных санкций против стран, покупающих российскую нефть, чтобы "обрушить российскую экономику".

"Мы готовы усилить давление на Россию, но нам нужно, чтобы наши европейские партнеры последовали за нами", - сказал Бессент в эфире программы "Встреча с прессой" на канале NBC News.

"Сейчас мы находимся в гонке между тем, как долго продержатся украинские военные, и тем, как долго продержится российская экономика, - добавил Бессент. Если США и ЕС вступят в дело, введут дополнительные санкции, введут вторичные тарифы для стран, покупающих российскую нефть, российская экономика окажется в полном крахе".

ЕС уже сократил закупки российской нефти и газа с момента начала полномасштабного вторжения Москвы в феврале 2022 года. В июне Брюссель установил крайний срок - 2027 год - для прекращения всех оставшихся закупок российских энергоносителей.

Тем временем представитель ЕС заявил в понедельник, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не планирует ехать в Вашингтон и, как ожидается, выступит с обращением о положении ЕС в среду, как и было запланировано ранее.

Представитель также сообщил, что ему неизвестно о других лидерах ЕС, направляющихся в США для встречи с Трампом.