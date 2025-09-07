Премьер-министр Японии уходит в отставку

Политический кризис в четвёртой экономике мира: Сигэру Исиба решил подать в отставку из-за давления однопартийцев после серии болезненных поражений на выборах.
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба принял решение уйти в отставку, чтобы избежать раскола в правящей партии, сообщила в воскресенье государственная телекомпания NHK.
Представители Либерально-демократической партии, которая управляла Японией почти весь послевоенный период, требовали от него взять на себя ответственность за историческое поражение на парламентских выборах в июле.
68-летний Исиба поручил ЛДП провести экстренные выборы лидера, сообщил он на воскресной пресс-конференции, добавив, что будет продолжать выполнять свои обязанности до избрания преемника.
Ещё до того, как глава правительства объявил о своём решении, его партия инициировала голосование по вопросу о проведении внеочередных выборов своего лидера, которое было назначено на понедельник и фактически могло бы превратиться в вотум недоверия премьеру.
В ходе телевизионной пресс-конференции Сигэру Исиба заявил, что в этом теперь нет необходимости, поскольку решение уйти в отставку принял он сам.
Правящая коалиция во главе с ЛДП утратила большинство в обеих палатах парламента на фоне недовольства избирателей ростом стоимости жизни, но до сих пор премьер отказывался уходить.
На прошлой неделе правительство Исибы завершило работу над деталями торгового соглашения с США.