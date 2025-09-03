Видео. Путин и Ким Чен Ын посетили военный парад в Пекине

Выступая на грандиозном военном параде, Си Цзиньпин заявил, что Китай "ускорит создание армии мирового класса", которая "обеспечит стратегическую поддержку реализации великого возрождения китайской нации".

Парад, приуроченный к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны, продемонстрировал ракеты, современные истребители и другие военные силы, в то время как Китай стремится усилить свое влияние на мировой арене. Некоторые виды вооружений были представлены общественности впервые.

Демонстрация растущей военной мощи Китая вызвала обеспокоенность у некоторых азиатских соседей и Соединенных Штатов, многие западные лидеры воздержались от участия в мероприятии.