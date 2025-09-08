Норвежцы выбирают парламент, в центре дебатов – налог на богатство

РЕКЛАМА

Норвежцы отправились на избирательные участки в понедельник после напряжённой кампании, центральной темой которой стал налог на богатство, введённый ещё в 19-м веке.

На выборах в парламент страны Стортинг развернулась борьба между левым блоком, возглавляемым правящей Рабочей партией, и правой оппозицией, где доминируют антииммиграционная популистская Партия прогресса и консерваторы.

Опросы показали, что блок премьер-министра Йонас Гара Стёре незначительно опережает оппонентов.

По данным агентства Reuters, согласно результатам опросов, проведённых в этом месяце pollofpolls.no, левоцентристские партии могут получить до 87 мест, что всего на два места больше, чем необходимо для получения большинства.

Споры об экономическом курсе

Для Рабочей партии налог на состояние остаётся одним из столпов экономической политики. С 1892 года в богатой скандинавской стране действует налог до 1,1% на активы и акции свыше 1,76 миллиона крон (€150 101), хотя существуют различные вычеты и льготы.

Налог взимается ежегодно и рассчитывается путём сложения стоимости недвижимости, сбережений, инвестиций и акций и вычета долгов. Частные компании учитываются в числе активов их владельцев.

Консерваторы намереваются снизить ставку, раскручивая тему "налоговых беженцев", а Партия прогресса Сильви Листхауг стремится полностью его отменить, в то время как левые утверждают, что его упразднение будет стоить стране 34 миллиарда крон (€2,81 миллиарда) в год.

Ожидается, что результат популистов будет выше, чем у консерваторов, которых на выборы ведёт бывший премьер-министр Эрна Сольберг – она была у руля с 2013 по 2021 год.

Партия прогресса получила поддержку благодаря энергичной кампании в социальных сетях, направленной на молодых избирателей, которые выступают против налога на богатство.

Избирательный участок в Осло, 8 сентября 2025 года. AP Photo

Правом голоса обладают около 4,3 миллиона жителей королевства. Любая партия, набравшая более 4% голосов по стране, гарантированно получает представительство в 169-местном Стортинге.

Голосование заканчивается 8 сентября в 21:00 по центральноевропейскому времени, когда ожидаются первые результаты экзит-полов.

Официальные результаты будут объявлены во вторник, и, вероятно, за ними последуют недели переговоров о создании коалиции и распределении мест в кабинете министров перед тем, как король Харальд V приведёт к присяге новое правительство.

Результат гонки вряд ли окажет значительное влияние на внешнюю политику.

Норвегия – страна-основательница НАТО – активно поддерживает Украину в войне, которую развязала Россия, с которой она граничит на севере в Арктике.

Норвегия не входит в ЕС, но имеет тесные экономические связи с блоком из 27 стран.

Норвегия – одна из самых богатых стран мира. Она известна своей щедрой системой социального обеспечения, которая опирается на многомиллиардные запасы нефти и газа и один из крупнейших в мире суверенных фондов благосостояния объёмом около 20 триллионов крон (€1,71 триллиона).

Валовой внутренний продукт на душу населения является шестым по величине в мире, опережая США на одну позицию, согласно данным Международного валютного фонда.

Особенности социально-экономической системы Норвегии привели к тому, что богатство здесь распределено гораздо более равномерно, чем во многих других западных странах.