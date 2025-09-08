Новая Зеландия: отец, похитивший своих детей, убит в перестрелке с полицией

РЕКЛАМА

Новозеландец Том Филлипс, который почти четыре года скрывался в глуши со своими детьми, был застрелен при столкновении с полицией, которая расследовала ограбление со взломом в этом районе в понедельник, сообщили правоохранительные органы.

Мужчина исчез со своими детьми, которым сейчас 9, 10 и 12 лет, в конце 2021 года. Это дело стало национальной сенсацией из-за его умения уклоняться от ареста.

Филлипс не имел законного права опеки над своими детьми, и власти заявили, что с момента исчезновения у двух его дочерей и сына не было доступа к образованию или медицинской помощи.

Полиция вышла на след Филлипса после того, как он ограбил магазин рано утром в понедельник, сообщила журналистам исполняющая обязанности заместителя начальника полиции Гамильтона Джилл Роджерс.

Выехав на вызов, полицейские начали преследование подозреваемых. Один из преступников, как утверждается, открыл стрельбу из винтовки.

Один ребёнок, вероятно, участвовавший в ограблении, находился с отцом, но остался невредимым, а двое других детей были найдены в лесу через несколько часов после перестрелки. "Я могу подтвердить, что дети в порядке и не пострадали, и сегодня вечером их доставят в медицинское учреждение для обследования", – сказала Роджерс.

Один из полицейских получил многочисленные ранения, в том числе в голову, и был доставлен в больницу, где был прооперирован, отметила Роджерс.

Она сообщила журналистам, что двое оставшихся пропавших детей были найдены без сопровождения примерно через 13 часов после того, как их отец был убит в лесу. Ребёнок, найденный с Филлипсом, сотрудничал с властями, что позволило им сузить район поиска, добавила она.

Магазин сельскохозяйственных товаров, на который было совершено нападение в понедельник, находился в небольшом городке в обширном сельскохозяйственном регионе Вайкато, к югу от Окленда. Филлипса также разыскивали за вооружённое ограбление банка в мае 2023 года.

Правоохранительные органы заявили, что отцу-беглецу, вероятно, помогали скрываться некоторые жители этой изолированной сельской местности.

В интервью государственной радиостанции RNZ мать троих детей, которую СМИ называют Кэт, сказала, что испытала облегчение от того, что тяжелое испытание закончилось, но "опечалена тем, как развивались события".

"Мы скучали по ним каждый день в течение почти четырёх лет и с нетерпением ждем, когда сможем принять их дома с любовью и заботой", – добавила она.

До своего исчезновения Филлипс жил в небольшой фермерской общине Марокопа, расположенной недалеко от западного побережья Новой Зеландии, где проживает менее 100 человек. Местечко Пиопио, где в понедельник произошло ограбление, находилось примерно в полутора часах езды от Марокопы.