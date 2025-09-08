Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Чехия, Румыния и Венгрия раскрыли белорусскую шпионскую сеть в ЕС

Люди гуляют по площади Независимости во время заката в Минске, 5 июля 2023 года
Люди гуляют по площади Независимости во время заката в Минске, 5 июля 2023 года Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Gavin Blackburn
Опубликовано
Чешская разведка заявила, что Беларуси удалось создать шпионскую сеть благодаря вовлеченности дипломатов, которые могли свободно перемещаться по европейским странам.

Служба безопасности и информации Чехии объявила о ликвидации в сотрудничестве со спецслужбами Румынии и Венгрии белорусской шпионской сети в Европе. В заявлении отмечается, что международная команда выявила сразу в нескольких европейских странах шпионов от КГБ Беларуси.

В итоге Прага объявила персоной нон грата сотрудника посольства Беларуси, которого спецслужбы обозначили как "офицера разведки, работавшего под дипприкрытием", а в Румынии задержан бывший высокопоставленный сотрудник молдавских спецслужб, выполнявший, судя по сообщениям Чехии, задания Минска.

Президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко- ближайшие союзники.
Президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко- ближайшие союзники. AP Photo

"Чтобы успешно противостоять этой враждебной деятельности в Европе, нам необходимо ограничить передвижение аккредитованных дипломатов из России и Беларуси в пределах Шенгенской зоны", - говорится в заявлении главы Служба безопасности и информации Чехии Михала Коуделки. А чешский министр иностранных дел Ян Липавский поблагодарил через соцсети спецслужбы и дипломатов "за разоблачение и наказание белорусских агентов, занимавшихся шпионажем". "Мы не позволим агентам разгуливать по нашей стране и защитим Чешскую Республику", - уточнил он.

Дополнительные источники • AP

