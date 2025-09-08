Чехия, Румыния и Венгрия раскрыли белорусскую шпионскую сеть в ЕС

РЕКЛАМА

Служба безопасности и информации Чехии объявила о ликвидации в сотрудничестве со спецслужбами Румынии и Венгрии белорусской шпионской сети в Европе. В заявлении отмечается, что международная команда выявила сразу в нескольких европейских странах шпионов от КГБ Беларуси.

В итоге Прага объявила персоной нон грата сотрудника посольства Беларуси, которого спецслужбы обозначили как "офицера разведки, работавшего под дипприкрытием", а в Румынии задержан бывший высокопоставленный сотрудник молдавских спецслужб, выполнявший, судя по сообщениям Чехии, задания Минска.

Президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко- ближайшие союзники. AP Photo

"Чтобы успешно противостоять этой враждебной деятельности в Европе, нам необходимо ограничить передвижение аккредитованных дипломатов из России и Беларуси в пределах Шенгенской зоны", - говорится в заявлении главы Служба безопасности и информации Чехии Михала Коуделки. А чешский министр иностранных дел Ян Липавский поблагодарил через соцсети спецслужбы и дипломатов "за разоблачение и наказание белорусских агентов, занимавшихся шпионажем". "Мы не позволим агентам разгуливать по нашей стране и защитим Чешскую Республику", - уточнил он.