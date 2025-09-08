Южная Корея репатриирует своих граждан, задержанных в ходе рейда на заводе в США

РЕКЛАМА

Южная Корея на этой неделе репатриирует 300 своих граждан, задержанных в ходе рейда иммиграционной службы США. Сеул и Вашингтон пришли к соглашению. Власти Южной Кореи планируют отправить чартерный рейс.

Ожидается, что около 300 южнокорейцев вернутся на родину в среду, после завершения последних административных процедур.

Ранее сотрудники иммиграционной службы США задержали 475 человек, около 300 из которых являются гражданами Южной Кореи, в ходе рейда на строительной площадке завода по производству аккумуляторов для электромобилей, которой управляет совместное предприятие Hyundai Motor Group и LG Energy Solution недалеко от Саванны. в штате Джорджия.

В соцсетях распространились видео как рабочих заковывают в наручники и кандалы на ногах, собирают и сажают в автобусы.

Американские чиновники утверждают, что арестованные рабочие подозреваются в незаконном проживании и работе в США.

Эти аресты привели к дипломатической напряженности, при этом Южная Корея всего несколько недель назад объявила о крупных новых инвестициях в американское производство.

В понедельник министерство иностранных дел Южной Кореи заявило, что не хочет депортации своих граждан, а предпочитает их добровольный выезд из страны, что позволит им потенциально вернуться в США позже.

Кан Хун-сик, глава администрации президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна, подтвердил в воскресенье, что было достигнуто соглашение с администрацией Трампа о репатриации задержанных.

В рамках соглашений министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён должен отправиться в США в понедельник днем.

Трампа: для обучения американских рабочих нужны эксперты

Иммиграционный рейд на производственный завод в Джорджии, где Hyundai производит электромобили и вскоре начнет выпускать батареи для них вместе со своим партнером LG Energy Solution, является крупнейшим, когда-либо проводившимся на одном месте, по данным Министерства внутренней безопасности США.

Работы на заводе по производству батарей были остановлены после арестов, сообщает информагентство AP.

Задержания, которые стали частью программы массовой депортации правительства США, произошли всего через 10 дней после встречи Трампа с его южнокорейским коллегой в Вашингтоне, на которой они пообещали укрепить деловые связи между странами.

Ранее союзники заключили торговое соглашение в июле, по которому Сеул получил более низкие таможенные ставки в обмен на расходы в размере $100 миллиардов (€85,2 млрд) на американскую энергетику и инвестиции в размере $350 миллиардов (€298,4 млрд) в США.

После арестов Сеул заявил, что попытается улучшить визовую систему для южнокорейцев, направляющихся в США по делам.

Выступая в пятницу, Стивен Шранк, главный агент по расследованиям внутренней безопасности в Джорджии, заявил, что некоторые из задержанных рабочих незаконно въехали в страну, а у других были просроченные визы или визовые льготы, которые не разрешали им работать.

Трамп заявил, что иммиграционные чиновники поступили правильно. Он отметил, что может потребоваться иностранная помощь для обучения американских рабочих специализированным задачам.

"Если у нас сейчас нет людей, которые разбираются в батареях, возможно, нам стоит помочь им", — сказал Трамп.

"Мы действительно должны что-то придумать, чтобы пригласить экспертов, чтобы наши люди могли обучиться и выполнять эту работу самостоятельно", — добавил он.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноем заявила в понедельник, что, по ее мнению, задержание сотен южнокорейцев не повлияет на инвестиции в США, поскольку такие жесткие меры означают отсутствие неопределенности в отношении политики администрации Трампа.

"Это отличная возможность для нас убедиться, что все компании будут уверены в том, что, приезжая в Соединенные Штаты, они будут знать, каковы правила игры", — заявила Ноем на встрече в Лондоне министров из партнерства Five eyes, занимающегося обменом разведданными и вопросами безопасности границ.

По ее словам, задержанные корейцы будут высланы после того, как большинство из них были задержаны за игнорирование приказов о высылке, в то время как "несколько" из них были вовлечены в другую преступную деятельность и "понесут за это ответственность".

СМИ Южной Кореи сообщают, что произошедшее вызвало серьезную обеспокоенность среди местных компаний, и многие из них выразили сомнения относительно того, останутся ли Соединенные Штаты надежным местом для южнокорейских инвестиций.

По данным информационного агентства Yonhap, компания LG Energy Solution распорядилась о немедленной приостановке всех командировок в США, за исключением необходимых встреч с клиентами.

Hyundai Motor также приостановила несущественные поездки, проверяя соблюдение американского иммиграционного и трудового законодательства.

Представители Hyundai Motor Group заявили, что долгосрочные планы компании не изменились.

В прошлом месяце третья по величине автомобильная группа в мире объявила о плане инвестировать 26 миллиардов долларов США в США в течение следующих четырёх лет, уделяя особое внимание сталелитейной промышленности, автомобилестроению и робототехнике.