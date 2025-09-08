Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Срочная новость. Франция: правительство Байру пало

Если не произойдёт чуда, правительство Франсуа Байру должно пасть уже в понедельник вечером.
Если не произойдёт чуда, правительство Франсуа Байру должно пасть уже в понедельник вечером. Авторское право  Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved
By Alexander Kazakevich & Euronews
Новый виток политического кризиса во Франции, который длится уже больше года.

Депутаты Национального собрания отказали в доверии премьер-министру Франсуа Байру, что означает, что правительство будет вынуждено подать в отставку.

Спикер нижней палаты Яэль Брон-Пиве зачитала результаты голосования: 194 депутата проголосовали "за" доверие, 364 – "против".

Провал не стал неожиданностью: у центриста и давнего соратника Эммануэля Макрона не было большинства в 574-местном парламенте, а вся оппозиция – от ультраправых до меланшонистов – заявила, что не поддержит его.

Тем не менее глава правительства сам инициировал вотум о доверии, призвав депутатов к "компромиссу", чтобы вывести страну из политического кризиса и не допустить кризиса финансового.

"Я хотел этой встречи с вами, а некоторые из вас – вероятно, большинство, самые разумные – сочли мою идею слишком рискованной. Однако я считаю совершенно иначе. Самый большой риск заключался в том, чтобы не принимать никаких мер, пустить ситуацию на самотёк, не меняя ничего", заявил Байру народным избранникам в начале своей речи.

Франсуа Байру подвёл мрачные итоги последних 25 лет, затронув такие темы, как образование, жильё, безопасность, миграцию и производительность труда под шум и неодобрительные возгласы из зала. Он призвал депутатов к "компромиссу", чтобы вывести страну из политического кризиса и не допустить кризиса финансового.

По его мнению, модель социально-экономического развития Франции необходимо "переосмыслить". Причина бед страны, утверждает премьер, – разросшийся госдолг, который он оценил в 3,4 триллиона евро.

"Необходимо держать в уме следующие цифры: при нашем темпе роста Франция ежегодно производит 50 миллиардов евро. В 2030 году мы должны выплатить 100 миллиардов нашим кредиторам", – подчеркнул он.

Наша страна работает, думает, что становится богаче, но с каждым годом беднеет.
Франсуа Байру
премьер-министр Франции

43-минутная речь главы правительства вряд ли позволит ему склонить оппозицию на свою сторону.

Хоть и по разным причинам, партии как с левого, так и с правого флангов критикуют план премьера сэкономить 44 миллиарда евро к 2026 году и обвиняют премьера в том, что за лето он не нашёл времени провести с ними полноценные консультации, а сначала представил собственный план экономии (например, сделать рабочими два выходных дня, включая 8 мая).

Даже от депутатов "Республиканцев" (традиционные правые) партийное руководство не стало требовать дисциплины: они смогут проголосовать "за" или "против" доверия, несмотря на то, что партия представлена в правительстве рядом ключевых министров.

По информации источников канала BFMTV, если Байру не заручится доверием – что по-прежнему является наиболее вероятным сценарием – он подаст прошение об отставке во вторник.

Марин Ле Пен с соратниками-депатутами слушает речь Франсуа Байру.
Марин Ле Пен с соратниками-депатутами слушает речь Франсуа Байру. AP Photo/Christophe Ena

Социалисты "готовы" править

После речи Байру последовал ответ лидеров всех парламентских фракций.

Первым на трибуну вышел лидер социалистов в Нацсобрании Борис Вало. Заявив, что его фракция проголосует против доверия правительству, он заверил, что социалисты "готовы вместе с левыми и экологами управлять страной и стремиться к политической стабильности и справедливости в налоговой, социальной и территориальной сферах".

"Наша программа не совпадают с вашей, но это то, что предпочитают французы", – заключил он, делая отсылку к итогам прошлогодних парламентских выборах, когда очень относительное, но всё же большинство получил левый блок "Новый народный фронт", что не помешало Макрону дважды назначить эфемерных премьеров из правоцентристов.

Стоит отметить, что с тех пор, в рядах левых произошёл раскол: партия Меланшона "Непокорённая Франция" держится теперь особняком после обвинений партнёров в радикальности и даже антисемитистских высказываниях на фоне войны в Газе (никто из членов "Непокорённой Франции" не был приговорён за антисемитизм). Со своей стороны, меланшонисты не могут простить социалистам то, что они не стали голосовать за свержение правительства в феврале, когда страна с опозданием принимала бюджет.

Жан-Люк Меланшон слушает речь Франсуа Байру с балкона, поскольку не является депутатом.
Жан-Люк Меланшон слушает речь Франсуа Байру с балкона, поскольку не является депутатом. AP Photo/Christophe Ena

Ле Пен призывает к досрочным парламентским выборам

Лидер фракции ультраправого "Национального объединения" Марин Ле Пен заявила с трибуны, что сегодняшнее голосование о доверии – "момент истины, когда ответственные лица вынуждены явить катастрофические результаты пяти десятилетий расточительного управления".

"Вы не можете плакать перед камерами о последствиях своих собственных злодеяний", – обратилась она и к левым, и к правым депутатам, подчёркивая, что ответственность за ситуацию с долгом – коллективная для всех, кто правил в последние десятилетия.

По её словам, роспуск нижней палаты после ожидаемого свержения Байру – не опция, а обязанность главы государства. При этом она стала призывать к отставке президента, заявив: "Не все способны вести себя, как генерал Де Голль".

Герой Сопротивления во время войны и основатель Пятой республики покинул власть после провала конституционного референдума 1969 года.

Какие всё же варианты у Макрона?

Если правительство Байру падёт в ближайшие часы, у президента Франции Эммануэля Макрона будет несколько конституционных вариантов:

  • назначить нового премьер-министра (он стал бы пятым с начала его второго президентского срока в 2022 году),
  • оставить Байру и всех министров с приставкой "исполняющие обязанность", что фактически обрекает правительство на бездействие,
  • или снова распустить Национальное собрание и назначить выборы, которые могут привести либо к такому же результату (разделение парламента на три непримиримых блока) или, возможно, к победе ультраправых.

Ни одно из этих трёх решений не является идеальным для главы государства, который расплачивается за свою авантюру с роспуском нижней палаты в июне 2024 года после крайне слабого результата макронистов на выборах в Европарламент в прошлом году.

Несмотря на многочисленные призывы депутатов к Макрону уйти в отставку в случае падения Байру, французский лидер пообещал остаться на своём посту до конца срока в 2027 году.

Многие наблюдатели пишут, что президент действительно мог бы обратиться к Соцпартии с предложением назначить премьера из их рядов.

Но такой выбор встретил бы сопротивление со стороны "Республиканцев", которые пока правят вместе с макронистами.

Глава фракции "Республиканцев" Лоран Вокье заявил на трибуне Нацсобрания: "Мы никогда не допустим правительства, в состав которого входят депутаты от партии "Непокорённая Франция", мы никогда не смиримся с реализацией пагубной программы "Нового народного фронта", и это, разумеется, относится и к социалистическому правительству, которое будет продвигать эту программу".

Ранее лидер партии и нынешний министр внутренних дел Брюно Ретайо был ещё более категоричен: "Мы ни за что не примем премьера-социалиста".

Возвращение "жёлтых жилетов"?

Через два дня после голосования о доверии Франция может столкнуться с мощной мобилизацией недовольных положением дел в стране. На протяжении нескольких месяцев в социальных сетях распространяется призыв "заблокировать страну 10 сентября". Протестное движение возникло спонтанно, и оппозиционные политики и профсоюзы вряд ли контролируют его, хотя некоторые и пытаются направить разгневанных пользователей X и Telegram в нужное им русло.

Пока трудно предсказать масштаб оффлайн-акций, намеченных на среду. Помимо забастовок (транспорт, госслужба, образование, больницы, магазины, уборка мусора) и демонстраций, в сети обсуждаются такие методы протеста, как отказ от потребления и использования банковской карты в этот день, выведение из строя камер контроля скорости на дорогах или банкоматов.

По оценкам разведки, в акции могут принять участие до 100 000 человек. Глава МВД Брюно Ретайо говорит, что не опасается "широкомасштабных выступлений".

Голосование о доверии формально началось в 18:20 по парижскому времени.

Результаты должны быть объявлены примерно в 19:00.

