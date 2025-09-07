Новости дня | 7 сентября 2025 г. — дневной выпуск
Видео. Новости дня | 7 сентября 2025 г. — дневной выпуск
Последние обновления:
Узнавайте о самых важных событиях в Европе и за ее пределами на 7 сентября 2025 г. - последние новости, срочные новости, мир, бизнес, развлечения, политика, культура, путешествия
Избранное
Последние видео
Как устроен Евросоюз? В Будапеште открылся центр Europa Experience
Политическая нестабильность во Франции: какие последствия для ЕС и зоны евро ?
Россия использует православную церковь для вмешательства в выборы в Молдавии (власти)
Расширение Евросоюза. Как граждане ЕС относятся к вступлению в сообщество новых стран?
Илона Маска не было на президентском ужине с руководителями технологических компаний США в Белом доме
Что больше всего беспокоит городских жителей в ЕС ?
Смерти кандидатов от ультраправой партии "Альтернатива для Германии" породили теории заговора
Готовится ли Франция к войне в 2026 году?
700 дней в плену. В Израиле проходят акции с требованием немедленного освобождения заложников
Болгария отказалась от заявления о том, что Россия заглушила GPS-навигатор самолета фон дер Ляйен
Министр иностранных дел Бельгии: "Доверие к ЕС падает из-за позиции по Израилю и Газе"
Насилие в Эс-Сувейде: глава израильских друзов призывает Европу действовать
"Коалиция решительных" готова направить войска и технику в Украину после войны
Расходы на оборону: какие страны ЕС близки к целевому показателю НАТО в 3,5% от ВВП?
Израильская полиция вытесняет протестующих с улиц Иерусалима
Прощание с королем моды: Джорджо Армани скончался на 92-м году жизни
