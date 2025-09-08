Видео. Израильские удары по Газе уничтожили мечеть и жилой дом

Израильские военные заявили, что в воскресенье разрушили еще одно высотное здание в городе Газа. Удар был нанесён после того, как военный представитель Авихай Адраи отдал приказ об эвакуации людей из башни Аль-Ройя, семиэтажного здания в южном районе города Газа, а также из близлежащих палаток.

Это уже третья высотная постройка в Газе, которую ЦАХАЛ сравнял с землей за последние дни.

Израиль наращивает наступление, чтобы взять под контроль то, что он называет "последним оставшимся оплотом ХАМАС". Руководство ЦАХАЛ призвало палестинцев бежать из Газы в специально отведенную гуманитарную зону на юге территории.

В армии заявили, что здание, по которому был нанесен удар в воскресенье, использовалось ХАМАС для военной деятельности и сбора разведданных. В группировке эти обвинения отвергли, назвав “ложным предлогом, призванным оправдать бомбардировку жилых кварталов”.

Данных о том, сколько человек были убиты или ранены в результате этого удара, пока нет.