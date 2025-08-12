Видео. Раненый слон приходит в индийскую деревню в поисках еды и воды

Раненого самца слона не удается вернуть в близлежащий заповедник Амчанг. Его видели в деревне как минимум дважды в день, иногда он блокирует движение и опустошает магазины в поисках еды.

Местные жители установили стальные заборы и колючую проволоку для защиты своих домов и киосков, а также предоставляют слону еду и воду.

Сотрудники службы охраны дикой природы говорят, что слон сталкивается с сопротивлением других слонов, пытаясь вернуться в стадо.

В Ассаме, где обитает более 5000 диких азиатских слонов, наблюдается рост конфликтов между людьми и слонами, так как расширяющиеся города и фермы уменьшают площади лесов. Экологи призывают создать охраняемые коридоры, чтобы слоны могли безопасно передвигаться между лесами.