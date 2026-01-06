Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Израиль возобновил удары по объектам на юге Ливана

Волонтеры Ливанского Красного Креста ищут возможных пострадавших в здании, разрушенном в результате израильского удара в южном портовом городе Сидон, Ливан, рано утром во вторник, 6 января 2026 г.
Волонтеры Ливанского Красного Креста ищут возможных пострадавших в здании, разрушенном в результате израильского удара в южном портовом городе Сидон, Ливан, рано утром во вторник, 6 января 2026 г. Авторское право  Mohammad Zaatari/Copyright 2026 The AP. All rights reserved.
Авторское право Mohammad Zaatari/Copyright 2026 The AP. All rights reserved.
By Malek Fouda & Ирина Шелудкова
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

Правительство Ливана обсудит на заседании в четверг разоружение радикального шиитского движения "Хезболлах".

В понедельник вечером и утром во вторник израильские ВВС нанесли удары по нескольким районам на юге Ливана, в том числе по целям в третьем по величине городе страны Сидоне.

Удар, нанесенный около часа ночи по местному времени, сравнял с землей трехэтажное здание в прибрежном городе Сидон, всего за несколько дней до того, как командующий армией Ливана должен проинформировать правительство о своей миссии по разоружению радикального шиитского движения "Хезболлах" в районах вдоль границы с Израилем.

Здание находилось в оживленном торговом районе, в нем располагались мастерские и механические цеха. По словам местных жителей, оно было нежилым.

Сообщений о погибших не поступало, но по крайней мере один человек был доставлен в больницу на машине скорой помощи, получив травмы. Спасатели сообщают, что их подразделения продолжают поиски на месте разрушенного здания и в других пострадавших районах.

Израильские военные затем подтвердили, что нанесли удары по целям в Ливане, связанным с "Хезболлах", а также радикальной исламистской группировкой, контролирующей сектор Газа.

В ЦАХАЛ заявили что поражены несколько хранилищ оружия и военных сооружений, как надземных, так и подземных, а также объекты по производству оружия ХАМАС в южной части Ливана.

"Эти объекты, расположенные в гражданских районах, являются еще одним примером использования террористическими организациями гражданских лиц в качестве живого щита. Перед нанесением ударов было предпринято несколько шагов для минимизации ущерба гражданскому населению", - говорится в заявлении военных.

Ливанский пожарный тушит здание, разрушенное в результате израильского авиаудара в южном портовом городе Сидон, Ливан, в начале вторника, 6 января 2026 г.
Ливанский пожарный тушит здание, разрушенное в результате израильского авиаудара в южном портовом городе Сидон, Ливан, рано утром во вторник, 6 января 2026 года. Mohammad Zaatari/Copyright 2026 The AP. All rights reserved.

В понедельник израильская армия нанесла удары по нескольким районам в южной и восточной частях Ливана, утверждая, что там находятся объекты инфраструктуры "Хезболлах" и ХАМАС.

Атаки произошли через несколько часов после того, как пресс-секретарь израильской армии на арабском языке Авихай Адраи опубликовал предупреждение о том, что военные нанесут удары по объектам "Хезболлах" и ХАМАС в двух деревнях в восточной части долины Бекаа и еще в двух на юге Ливана.

После предупреждения Израиля эти районы были эвакуированы, и сообщений о жертвах этих ударов не поступало.

Ранее в понедельник министерство здравоохранения Ливана сообщило, что в результате удара беспилотника по автомобилю в южной деревне Брайкех были ранены два человека. Израильские военные заявили, что целью удара были два члена "Хезболлах".

В прошлом году ливанская армия начала процесс разоружения группировок, а правительство заявило, что к концу 2025 года все районы вблизи границы с Израилем, известные как южная часть Литани, будут очищены от вооруженного присутствия "Хезболлах".

Спасатели ищут возможных пострадавших в здании, разрушенном в результате израильского авиаудара в южном портовом городе Сидон, Ливан, рано утром во вторник, 6 января 2026 года.
Спасатели ищут возможных пострадавших в здании, разрушенном в результате израильского авиаудара в южном портовом городе Сидон, Ливан, рано утром во вторник, 6 января 2026 г. Mohammad Zaatari/Copyright 2026 The AP. All rights reserved.

Правительство планирует обсудить разоружение "Хезболлах" на заседании в четверг, в котором примет участие командующий армией генерал Рудольф Хайкал. Авиаудары в понедельник были нанесены по деревням к северу от реки Литани и вдали от границы с Израилем.

Разоружение "Хезболлах" ливанским правительством происходит после 14-месячной войны между Израилем и "Хезболлах", в которой была уничтожена большая часть политического и военного руководства поддерживаемой Ираном группировки.

Последняя война между Израилем и "Хезболлах" началась 8 октября 2023 года, через день после теракта ХАМАС на юг Израиля, после чего "Хезболлах" начала обстреливать Израиль ракетами в знак солидарности с ХАМАС.

Соглашение о прекращении огня было подписано в ноябре 2024 года при посредничестве США и тогдашнего президента Джо Байдена.

Израиль и США оказывают давление на Ливан по разоружении боевиков "Хезболлах. В воскресенье министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар назвал усилия по разоружению "далеко не достаточными".

ООН критикует продолжающиеся удары Израиля по Ливану и утверждает, что с момента вступления в силу перемирия в Ливане были убиты по меньшей мере 127 мирных жителей, в том числе дети.

Дополнительные источники • AP

