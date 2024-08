В ООН видят "серьёзный риск" эскалации на Ближнем Востоке

Черный дым поднимается от израильского авиаудара по окраинам Аита аль-Шааб, ливанской деревни на границе с Израилем. Ноябрь 2023 года - Авторское право Hussein Malla/Copyright 2023 The AP. All right reserved

Авторское право Hussein Malla/Copyright 2023 The AP. All right reserved