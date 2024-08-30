В ООН видят "серьёзный риск" эскалации на Ближнем Востоке

Перекрестный огонь между Израилем и Ливаном создает серьезный риск полномасштабной войны на Ближнем Востоке, заявил заместитель генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа в интервью Euronews в Брюсселе.

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Жан-Пьер Лакруа особенно обеспокоен нападениями на Израиль с юга Ливана - на так называемой "голубой линии", демаркированной ООН, - со стороны поддерживаемой Ираном группировки "Хезболлах", а также действиями Тель-Авива на территории северного соседа, в том числе в столице Бейруте.

Дипломат недавно посетил регион и рассказал Euronews о необходимости политической деэскалации, перед тем, как принять участие в заседании Совета министров обороны ЕС в Брюсселе в пятницу.

"Я обращаю особое внимание на ситуацию, которая сложилась с нашей миссией UNIFIL (миротворческая миссия ООН в Ливане), и риск эскалации остается очень, очень серьезным. Мы говорим о региональной эскалации, потому что эта ситуация в Газе и ряд других ситуаций на Ближнем Востоке очень взаимосвязаны", - пояснил высокопоставленный французский дипломат.

С тех пор как Израиль начал военную операцию в секторе Газа после террористической атаки палестинской вооруженной группировки ХАМАС 7 октября, несколько инцидентов показали распространение конфликта на соседние страны.

Самым важным из них является Иран, не в последнюю очередь из-за его поддержки военизированных формирований не только в Ливане, но и в Йемене, Ираке и Сирии. Эти военизированные формирования участили свои нападения, которые они оправдывают местью за израильские операции в секторе Газа и на других палестинских территориях.

"Мы наблюдаем эпизоды возмездия, которые способствуют сохранению высокого риска региональной эскалации, выходящей за рамки того, что мы уже наблюдаем в Газе. Поэтому, безусловно, продолжающиеся усилия по мирным переговорам в Газе чрезвычайно важны", - сказал Жан-Пьер Лакруа.

Риски ответа со стороны Ирана

После нынешней войны в Газе один из самых напряженных моментов в отношениях между Израилем и Ираном произошел весной, когда 1 апреля в результате израильских авиаударов по Дамаску, столице Сирии, погибли иранские чиновники, проводившие встречу в дипломатическом здании.

Спустя две недели Иран предпринял первую прямую атаку на израильскую территорию, выпустив 300 ракет и беспилотников, почти все из которых были отражены системами ПВО (Тель-Авиву помогли американские военные силы в регионе).

Очевидно, что Иран - важный игрок в регионе, который по-разному участвует в дискуссиях, ведущихся в попытке достичь мира. Жан-Пьер Лакруа замгенсека ООН по миротворческим операциям

Были и другие случаи, связанные с жертвами среди мирного населения, но ситуация обострилась, когда 31 июля Исмаил Хания, высокопоставленный политический деятель ХАМАС, был убит в Тегеране (столице Ирана), куда он прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Израильское правительство не подтвердило, но и не отрицало ответственности за взрыв, в результате которого лидер был убит в своем гостиничном номере, - операцию, предположительно проведенную израильскими спецслужбами.

На следующий день США усилили свое военное присутствие на Ближнем Востоке, поскольку Иран пообещал нанести ответный удар по Израилю. Спустя почти месяц угроза так и не материализовалась, но ООН обеспокоена.

"Очевидно, что Иран - важный игрок в регионе, который по-разному участвует в дискуссиях, ведущихся в попытке достичь мира. После того, что произошло в Тегеране, есть предположения о возможной реакции Ирана, но я не собираюсь вносить в это свой вклад", - сказал заместитель Генерального секретаря ООН.

Палестинка Манар аль-Хесси, перемещенная в результате израильских бомбардировок сектора Газа, сидит рядом со своими детьми Abdel Kareem Hana/Copyright 2023, The AP. All rights reserved

Какое будущее ждет Газу после прекращения огня?

В Совете Безопасности ООН все чаще говорят о возможности создания миротворческой миссии в Газе. Но Лакруа говорит, что "это преждевременно", так как для этого потребуется согласие сторон, прямо или косвенно вовлеченных в конфликт, и единогласное голосование пяти членов Совета Безопасности ООН (США, Россия, Китай, Франция, Великобритания).

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Но есть еще одно важное условие для дипломата: "Любое присутствие третьей стороны - и это, конечно, относится к миротворческим миссиям ООН - должно быть также принято местными сообществами, местными властями. Они должны считать, что миссия положительно повлияет на их жизнь".

По просьбе ЕС и других держав Израиль согласился на три перерыва в боевых действиях в Газе, которые начнутся на следующей неделе и позволят провести кампанию по вакцинации от полиомиелита около 640 000 детей.

Когда речь идет о миротворческих миссиях, государства-члены должны оказывать больше политической поддержки, помимо отправки солдат. Мирные миссии преследуют не военные, а политические цели. Жан-Пьер Лакруа замгенсека ООН по миротворческим операциям

Однако переговоры о долгосрочном соглашении о прекращении огня, предложенные США и ведущиеся при содействии Катара и Египта, зашли в тупик.

Лакруа считает, что паузы в вакцинации представляют собой "важные гуманитарные усилия в очень краткосрочной перспективе", но повторяет, что только полное прекращение боевых действий снизит риск распространения конфликта в регионе, поэтому Европейский союз должен сохранять дипломатическое давление.

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"ЕС и несколько его стран-членов вносят политический и военный вклад в миротворческие операции на Ближнем Востоке. Я поблагодарю министров за это, но также подчеркну, что они играют важную роль в поддержке усилий по разрядке, которые чрезвычайно важны", - сказал он.

Какое будущее у многосторонних отношений?

Организация Объединенных Наций проведет 22-23 сентября в своей штаб-квартире в Нью-Йорке (США) Саммит будущего с целью достижения консенсуса между 193 странами по укреплению многосторонности и коллективных ответов на вызовы мира и безопасности, разоружения, изменения климата и устойчивого развития.

"Когда речь идет о миротворческих миссиях, государства-члены должны оказывать больше политической поддержки в дополнение к отправке солдат. Миротворческие миссии преследуют не военные, а политические цели, и должны подкрепляться другими инструментами, такими как борьба с дезинформацией, трансграничной преступной деятельностью и изменением климата, которые подпитывают все новые и новые конфликты", - пояснил Жан-Пьер Лакруа.