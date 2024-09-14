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"Альтернативе для Германии" прочат победу в Бранденбурге

Предвыборный плакат «Альтернативы для Германии», обещающий «лето, солнце, реэмиграцию»
Предвыборный плакат «Альтернативы для Германии», обещающий «лето, солнце, реэмиграцию» Авторское право Markus Schreiber/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Markus Schreiber/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
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Партия канцлера Олафа Шольца - СДПГ- правит в Бранденбурге с момента объединения Германии. Лидер социал-демократов Дитмар Войдке пообещал уйти из земельной политики в случае поражения.

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В преддверии региональных выборов в Бранденбурге опросы показывают, что политическая партия канцлера Германии - социал-демократы - может уступить ультраправой "Альтернативы для Германии".

СДПГ находится у власти с момента объединения Германии, но теперь их региональный лидер Дитмарк Войдке сталкивается с перспективой возможного поражения.

Это дуэль, и я сделаю все, чтобы партия, которая ведет себя в значительной степени и открыто правоэкстремистски, не победила на выборах в земле Бранденбург
Дитмар Войдке
премьер-министр Бранденбурга, СДПГ

Согласно опросам, "Альтернатива для Германии" опережает социал-демократов с небольшим, но стабильным преимуществом. Разница варьируется от 1 до 3 процентов. Третье место за ультралевым "Союзом Сары Вагенкнехт" с 14%.

Когда мы придем к власти, мы немедленно вышвырнем этих людей, которые совершают эти преступления на наших улицах
Алис Вайдель
председатель "Альтернативы для Германии"

Несмотря на прогнозируемый успех "АдГ" на предстоящих выборах, Войдке по-прежнему намерен продолжать коалицию СДПГ, ХДС и "зеленых". В то же время он заявил, что уйдет из земельной политики, если СДПГ не займет первое место.

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