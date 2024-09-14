Партия канцлера Олафа Шольца - СДПГ- правит в Бранденбурге с момента объединения Германии. Лидер социал-демократов Дитмар Войдке пообещал уйти из земельной политики в случае поражения.
В преддверии региональных выборов в Бранденбурге опросы показывают, что политическая партия канцлера Германии - социал-демократы - может уступить ультраправой "Альтернативы для Германии".
СДПГ находится у власти с момента объединения Германии, но теперь их региональный лидер Дитмарк Войдке сталкивается с перспективой возможного поражения.
Согласно опросам, "Альтернатива для Германии" опережает социал-демократов с небольшим, но стабильным преимуществом. Разница варьируется от 1 до 3 процентов. Третье место за ультралевым "Союзом Сары Вагенкнехт" с 14%.
Несмотря на прогнозируемый успех "АдГ" на предстоящих выборах, Войдке по-прежнему намерен продолжать коалицию СДПГ, ХДС и "зеленых". В то же время он заявил, что уйдет из земельной политики, если СДПГ не займет первое место.