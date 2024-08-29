Жозеп Боррель предлагает ввести санкции против ряда министров Израиля

Глава евродипломатии Жозеп Боррель предлагает ввести санкции против ряда израильских министров за подстрекательства к преступлениям против палестинцев на почве ненависти. Вероятно, речь идет о министре нацбезопасности Итамаре Бен-Гвире и министре финансов Бецалеле Смотриче.

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Глава евродипломатии Жозеп Боррель предложил ввести санкции против ряда министров Израиля за разжигание ненависти и подстрекательство к военным преступлениям. Это еще одна попытка ужесточить ответные меры блока на войну Израиля в Газе.

"Я инициировал процедуру, чтобы спросить у стран-членов, хотят ли они включить в наш санкционный список некоторых израильских министров, которые распространяют неприемлемые, разжигающие ненависть к палестинцам заявления, а также выдвигают предложения, явно противоречащие международному праву и подстрекающие к совершению военных преступлений", — заявил Боррель журналистам в четверг утром.

Он выступил перед неофициальной встречей 27 министров иностранных дел блока в Брюсселе, тем не менее решение о санкциях против израильских министров не может быть официально принято на ней и вряд ли получит единогласную поддержку.

И хотя Боррель не назвал имена министров, о которых идет речь, недавно он выразил возмущение заявлениями и действиями министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича. Оба министра принадлежат к ультраправому ультранационалистическому крылу коалиционного правительства Нетаньяху.

Бен-Гвир недавно посетил мечеть Аль-Акса в Иерусалиме, которую евреи называют Храмовой горой, что противоречит статусу-кво израильских властей. Он также предложил построить на этом месте синагогу.

"ЕС решительно осуждает провокации израильского министра. Бен-Гвир, который во время посещения святых мест выступал за нарушение статуса-кво", — написал Жозеп Боррель в соцсети Х 13 августа.

Смотрича неоднократно осуждали за планы по созданию незаконных поселений на оккупированном Западном берегу реки Иордан и заявления о том, что морить голодом два миллиона палестинцев в секторе Газа — "поучительно".

"В то время как мир настаивает на прекращении огня в Газе, министр Бен-Гвир призывает сократить поставки топлива и помощь гражданскому населению. Так же как и мрачные заявления министра Смотрича, это подстрекательство к военным преступлениям", — считает Жозеп Боррель.

"Санкции должны быть на повестке дня ЕС", — подчеркнул глава евродипломатии.

Предложенные Жозепом Боррелем ограничения подразумевают также тех министров Израиля, которые поощряли насилие со стороны израильских поселенцев против палестинцев на Западном берегу реки Иордан.

ЕС уже ввел санкции против нескольких физических и юридических лиц, ответственных за нападения на палестинские общины в апреле, но насилие на Западном берегу продолжается.

В июне Смотрич отмахнулся от обеспокоенности международного сообщества продолжающимся строительством израильских поселений на Западном берегу, пренебрежительно назвав такие заявления "проповедью", и с тех пор продолжает оказывать государственную поддержку поселенческим проектам. Он также не удерживает налоговые поступления, предназначенные для Палестинской администрации — государственного органа, который частично управляет оккупированным Западным берегом реки Иордан.

Разногласия между странами ЕС сохраняются

Тем не менее Жозеп Боррель вряд ли сможет получить единогласную поддержку, необходимую для введения санкций против министров.

В прошлом страны-члены ЕС, твердо поддерживающие Израиль — в частности, Венгрия — ограничивали амбиции главы внешнеполитического ведомства. Единственная страна, которая открыто поддержала предложение Борреля, — Ирландия.

"Мы поддержим рекомендацию Жозепа Борреля о введении санкций в отношении организаций поселенцев на Западном берегу, которые способствуют расширению этих поселений, а также в отношении двух израильских министров, против которых представитель ЕС также призывает ввести санкции", — заявил журналистам министр иностранных дел Ирландии Михол Мартин.

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Однако министр иностранных дел Италии Антонио Таяни отверг это предложение как "нереалистичное" и контрпродуктивное.

"Не теоретическим признанием Палестины и не санкциями против израильских министров мы решим проблему", — сказал он.