Германия вводит пограничный контроль, жители Бельгии недовольны

Жители приграничных районов Бельгии недовольны тем, что Германия вводит пограничный контроль. Почему?

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Решение Германии временно вернуть контроль на сухопутных границах на ближайшие шесть месяцев вызвало недовольство тех, кто часто их пересекает. Среди них — жители Эйпена, небольшого немецкоязычного города в Бельгии, который находится в нескольких километрах от границы. Многие из них регулярно ездят в Германию за покупками, так как, по их словам, там дешевле и больше выбор.

"Если это станет проблемой для меня и моих поездок за покупками, то я с этим не согласен. Да, я думаю, что это важно, так как мы находимся в приграничной зоне, и каждая страна должна давать и брать. Одной стране нужны вещи из другой, и я думаю, что важно иметь возможность ездить туда и обратно", — говорит житель Эйпена Андреас.

Между тем водители пересекающих границу грузовиков, похоже, смирились с потерей нескольких минут: некоторые уже привыкли к контролю на других границах, который действует несколько месяцев. Особенно те, кто ездит между странами Восточной Европы или из Великобритании. После "брекзита" там часто бывают проверки грузов.

"После "брекзита" мы обнаружили, что немцы очень хорошо контролируют границы: иногда проход занимает меньше 15 минут. Вы можете разобраться с документами и снова отправиться в путь. А ведь вы пересекаете немецкую границу несколько раз за поездку из Нидерландов и Бельгии. В общем, около 15 минут", — говорит водитель грузовика Поль.

Пограничные проверки особенно впечатляют тех, кто помнит "дошенгенские" времена и долгие процедуры на европейских границах. Как, например, эта жительница Фландрии.

"Когда я еще училась, мы ездили в Берлин и видели там разделение между двумя частями города. И теперь, когда я услышала эту новость, я подумала: надеюсь, что они не собираются возвращаться к тому времени. Это было очень впечатляюще. А потом нам пришлось выйти из автобуса. И они проверили все паспорта, автобус и наш багаж. Вау. Да, я была там в 1980 году. И я подумала: неужели они собираются вернуться в то время? Нет", — говорит бельгийка Марейке.

Только в 2024 году десять стран Шенгенской зоны ввели контроль на границах в целях борьбы с терроризмом и контроля за нелегальной иммиграцией.