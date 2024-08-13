Иран отверг призывы не нападать на Израиль

By Euronews

Франция, Германия и Великобритания поддержали усилия по переговорам для прекращения войны между Израилем ХАМАС.

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Иран отверг призыв трех европейских стран воздержаться от любых ответных атак после убийства в конце июля политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани заявил во вторник, что просьба "лишена политической логики и противоречит принципам международного права", а также "представляет собой публичную и практическую поддержку" Израиля.

Канаани заявил, что Иран полон решимости сдержать Израиль, и призвал три страны "раз и навсегда выступить против войны в Газе и милитаристской политики Израиля".

Государственное информационное агентство IRNA сообщило, что президент Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с премьер-министром Киром Стармером в понедельник вечером заявил, что карательный ответ агрессору является "правом наций и решением для прекращения преступлений и агрессии".

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Кейр Стармер выступили в понедельник с совместным заявлением, в котором одобрили последние усилия посредников - Катара, Египта и США - по достижению соглашения о прекращении войны между Израилем и ХАМАС.

Европейские лидеры также призвали вернуть десятки заложников, удерживаемых ХАМАС, и обеспечить "беспрепятственную" доставку гуманитарной помощи, а также попросили Иран и его союзников воздержаться от ответных мер, которые могут привести к дальнейшей эскалации напряженности в регионе после убийства в конце июля политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

"Мы глубоко обеспокоены обострением напряженности в регионе и едины в своей приверженности деэскалации и региональной стабильности. В этом контексте и в частности мы призываем Иран и его союзников воздержаться от нападений, которые еще больше обострят региональную напряженность и поставят под угрозу возможность договориться о прекращении огня и освобождении заложников. Они будут нести ответственность за действия, которые поставят под угрозу эту возможность мира и стабильности. Ни одна страна или нация не выиграет от дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке", — говорится в заявлении.