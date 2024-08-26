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Глава МИД Ирана вновь пообещал "решительное" возмездие Израилю за ликвидацию лидера ХАМАС

Жители южного пригорода Бейрута слушают речь лидера "Хезболла" Хасана Насраллы, транслируемую телеканалом "Аль-Манар", Ливан, 25 августа 2024 г.
Жители южного пригорода Бейрута слушают речь лидера "Хезболла" Хасана Насраллы, транслируемую телеканалом "Аль-Манар", Ливан, 25 августа 2024 г. Авторское право Bilal Hussein/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Bilal Hussein/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews и AP
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

"Решительное" возмездие Израилю за ликвидацию лидера ХАМАС в Тегеране вновь пообещал министр иностранных дел Ирана в телефонном разговоре с главой МИД Италии. На заседании кабинета министров премьер-министр Израиля заявил, что "это еще не конец".

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"Решительное" возмездие Израилю за ликвидацию лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране - вновь пообещал министр иностранных дел Ирана.

Об этом Аббас Арагчи заявил вечером в воскресенье в телефонном разговоре с министром иностранных дел Италии Антонио Таяни. "Реакция Ирана на израильскую террористическую атаку в Тегеране однозначна и будет взвешенной и хорошо просчитанной, - написал Арагчи в своём аккаунте на социальной платформе X. - Мы не боимся эскалации, но и не стремимся к ней, в отличие от Израиля".

Таяни в свою очередь заявил, что “призвал к сдержанности и конструктивному подходу, чтобы остановить цикл военных действий в регионе, которые рискуют принести ещё больше страданий”.

В воскресенье израильская армия обнародовала видеозапись, на которой, по её словам, запечатлена операция ВВС еврейского государства, проведённая утром того же дня в южном Ливане. Сообщается, что Израиль нанёс превентивный удар по позициям шиитской группировки "Хезболлах".

На заседании кабинета министров в воскресенье премьер-министр Израиля заявил, что "это еще не конец".

Ранним утром "Хезболлах" попыталась атаковать государство Израиль ракетами и беспилотниками. Мы приказали армии нанести мощный превентивный удар, чтобы устранить угрозу. Армия обороны Израиля уничтожила тысячи ракет малой дальности: все они предназначались для нанесения ущерба нашим гражданам и нашим силам в Галилее
Биньямин Нетаньяху
премьер-министр Израиля

Ливанская шиитская группировка в ответ заявила, что запустила сотни ракет и беспилотников, чтобы отомстить за убийство одного из своих командиров Фуада Шукура в результате израильского авиаудара по Бейруту 31 июля.

Они (американцы - прим.ред.) начали говорить, что агрессия прекратится, что будет заключено соглашение о прекращении огня. Именно поэтому мы не торопились. Мы не заявляли, что не будем торопиться, но, честно говоря, мы не торопились, чтобы дать время этим переговорам
Хасан Насралла
лидер "Хезболлы"

Между тем раунд переговоров на высоком уровне в Каире, цель которых - прекращение огня между Израилем и ХАМАС и возвращение заложников, завершился в воскресенье без окончательного соглашения, сообщил американский чиновник на условиях анонимности.данам и нашим войскам в Галилее", - сказал Нетаньяху.

Ожидается, что в ближайшие дни переговоры продолжатся на более низком уровне, чтобы преодолеть остающиеся пробелы. “Рабочие группы” останутся в Каире, чтобы встретиться с посредниками - Соединенными Штатами, Катаром и Египтом - и добиться таки “окончательного и выполнимого соглашения”. На переговорах присутствовали директор ЦРУ Уильям Бернс и Дэвид Барни, глава израильского разведывательного управления "Моссад". Делегация ХАМАС была проинформирована египетскими и катарскими посредниками, но непосредственно в переговорах не участвовала.

В субботу сотрудникам служб экстренного реагирования Сектора Газа удалось извлечь более десятка тел в жилом районе Хамад, к западу от Хан-Юниса. В последние недели он подвергался массированным бомбардировкам и артиллерийским обстрелам. Бригады гражданской обороны обнаружили тела 16 человек после того, как израильские войска были частично выведены из этого района. Погибших доставили в городскую больницу имени Нассера. Агентство Associated Press засняло масштабные разрушения в городе Хамад, названном в честь бывшего эмира Катара Хамада бен Халифы Аль Тани.

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