"Решительное" возмездие Израилю за ликвидацию лидера ХАМАС в Тегеране вновь пообещал министр иностранных дел Ирана в телефонном разговоре с главой МИД Италии. На заседании кабинета министров премьер-министр Израиля заявил, что "это еще не конец".
"Решительное" возмездие Израилю за ликвидацию лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране - вновь пообещал министр иностранных дел Ирана.
Об этом Аббас Арагчи заявил вечером в воскресенье в телефонном разговоре с министром иностранных дел Италии Антонио Таяни. "Реакция Ирана на израильскую террористическую атаку в Тегеране однозначна и будет взвешенной и хорошо просчитанной, - написал Арагчи в своём аккаунте на социальной платформе X. - Мы не боимся эскалации, но и не стремимся к ней, в отличие от Израиля".
Таяни в свою очередь заявил, что “призвал к сдержанности и конструктивному подходу, чтобы остановить цикл военных действий в регионе, которые рискуют принести ещё больше страданий”.
В воскресенье израильская армия обнародовала видеозапись, на которой, по её словам, запечатлена операция ВВС еврейского государства, проведённая утром того же дня в южном Ливане. Сообщается, что Израиль нанёс превентивный удар по позициям шиитской группировки "Хезболлах".
На заседании кабинета министров в воскресенье премьер-министр Израиля заявил, что "это еще не конец".
Ливанская шиитская группировка в ответ заявила, что запустила сотни ракет и беспилотников, чтобы отомстить за убийство одного из своих командиров Фуада Шукура в результате израильского авиаудара по Бейруту 31 июля.
Между тем раунд переговоров на высоком уровне в Каире, цель которых - прекращение огня между Израилем и ХАМАС и возвращение заложников, завершился в воскресенье без окончательного соглашения, сообщил американский чиновник на условиях анонимности.данам и нашим войскам в Галилее", - сказал Нетаньяху.
Ожидается, что в ближайшие дни переговоры продолжатся на более низком уровне, чтобы преодолеть остающиеся пробелы. “Рабочие группы” останутся в Каире, чтобы встретиться с посредниками - Соединенными Штатами, Катаром и Египтом - и добиться таки “окончательного и выполнимого соглашения”. На переговорах присутствовали директор ЦРУ Уильям Бернс и Дэвид Барни, глава израильского разведывательного управления "Моссад". Делегация ХАМАС была проинформирована египетскими и катарскими посредниками, но непосредственно в переговорах не участвовала.
В субботу сотрудникам служб экстренного реагирования Сектора Газа удалось извлечь более десятка тел в жилом районе Хамад, к западу от Хан-Юниса. В последние недели он подвергался массированным бомбардировкам и артиллерийским обстрелам. Бригады гражданской обороны обнаружили тела 16 человек после того, как израильские войска были частично выведены из этого района. Погибших доставили в городскую больницу имени Нассера. Агентство Associated Press засняло масштабные разрушения в городе Хамад, названном в честь бывшего эмира Катара Хамада бен Халифы Аль Тани.