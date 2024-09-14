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Россия и Украина во второй раз с пятницы обменялись военнопленными

Группа российских солдат, захваченных в плен в Курской области, после освобождения в рамках обмена с Украиной.
Группа российских солдат, захваченных в плен в Курской области, после освобождения в рамках обмена с Украиной. Авторское право Russian Defense Ministry Press Service via AP
Авторское право Russian Defense Ministry Press Service via AP
By Alexander Kazakevich
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В субботу Москва и Киев провели новый обмен военнопленными по формуле "103 на 103". Большинство освобождённых с российской стороны – срочники, захваченные в Курской области. Украина вернула домой, среди прочего, военнослужащих, принимавших участие в обороне Мариуполя.

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Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "103 на 103".

В Киеве заявили, что среди освобождённых украинцев – защитники "Азовстали", а также два охранника Чернобыльской атомной электростанции, которая была захвачена в самом начале войны и оставалась под российским контролем чуть больше месяца.

В украинском Координационном штабе по военнопленным выразили благодарность Объединённым Арабским Эмиратам за помощь в организации очередного обмена.

В Минобороны РФ сообщили, что домой вернутся 103 военнослужащих, захваченных в плен в ходе наступления ВСУ в Курской области.

В ведомстве добавили, что все освобождённые военные сейчас находятся в Беларуси.

Обе стороны указывают на то, что большинство солдат, попавших в обменный список, получили ранения и травмы и нуждаются в медицинской помощи и реабилитации.

Накануне Москва и Киев провели обмен пленными в формате "49 на 49". Всего с начала полномасштабного вторжения было проведено 57 таких обменов. Гуманитарные темы – одни из немногих, по которым представили Москвы и Киева поддерживают контакты.

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