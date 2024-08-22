Французский эсминец снял экипаж с атакованного танкера в Красном море

By Euronews

По данным СМИ, в числе спасённых моряков есть россияне

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Французский эсминец снял экипаж из 29 человек с греческого танкера, который подвергся неоднократным атакам повстанцев-хуситов в Красном море. В числе моряков, по данным СМИ — четверо граждан России.

Французские военные заявили, что попутно уничтожили в этом районе морской дрон, загруженный взрывчаткой.

Ранее сообщалось, что судно Sounion, загруженное 150 000 тонн сырой нефти, потеряло ход и загорелось в 80 милях к западу от йеменского порта Ходейда.

Теперь, по данным европейских военных моряков, координирующих операцию Aspides в Красном море, танкер стоит на якоре и больше не дрейфует, однако неясно, потушен ли пожар.

Компания Delta Tankers, которой принадлежит судно, выразило надежду на то, что Souinion можно будет отбуксировать в безопасное место. За минувший месяц это уже третье судно Delta Tankers, которое подверглось обстрелу в Красном море.