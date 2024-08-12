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Франция, Германия и Великобритания призвали Иран воздержаться от нападения на Израиль

Ливан
Ливан Авторское право Mohammed Zaatari/Copyright 2022 The AP. All rights reserved
Авторское право Mohammed Zaatari/Copyright 2022 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Растущая напряженность между Израилем, Ираном и группировкой "Хезболлах" тревожит западные страны. Франция, Германия и Великобритания призвали Тегеран воздержаться от действий, которые приведут к дальнейшему обострению ситуации.

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Франция, Германия и Великобритания выступили с совместным заявлением по ситуации на Ближнем Востоке. Они призвали Иран и его союзников "воздержаться от нападений, которые приведут к дальнейшей эскалации напряженности в регионе и поставят под угрозу возможность договориться о прекращении огня и освобождении заложников в Газе".

Заявление прозвучало на фоне растущей напряженности между Израилем, Ираном и поддерживаемой Ираном ливанской исламистской группировкой "Хезболлах".

Иран и его союзники, говорится в заявлении, "понесут ответственность за действия, которые поставят под угрозу возможность мира и стабильности в регионе".

Великобритания, Германия и Франция также поддержали призыв лидеров Египта, Катара и США к Израилю и ХАМАС возобновить переговоры о прекращении огня в секторе Газа.

Ранее американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что по данным израильской разведки, Иран может напасть на еврейское государство в ближайшие несколько дней. Потенциальная атака может произойти до возобновления переговоров о прекращении огня в Газе, намеченных на 15 августа.

Израильская разведка полагает, что первой нападет ливанская группировка "Хезболлах", а затем последует прямая атака со стороны Ирана. По словам источников, атаки могут включать в себя запуск ракет и беспилотников по военным целям, а также населенным пунктам.

Министр обороны США Ллойд Остин распорядился направить на Ближний Восток атомную подводную лодку USS Georgia, а также ускорить переброску авианосца Abraham Lincoln. Об этом говорится в заявлении, распространенном в воскресенье пресс-службой Пентагона.

Напряженность на Ближнем Востоке усилилась после того, как лидер ХАМАС Исмаил Хания был убит в Иране, а один из старших командиров "Хезболлах" погиб в результате израильского удара в Бейруте. Иран, ХАМАС и "Хезболлах" обвинили Израиль в этих убийствах и поклялись отомстить.

Это осложнило усилия американских, египетских и катарских посредников по спасению переговоров о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа.

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