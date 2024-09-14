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Генштаб ВСУ: Покровское направление теперь не самое активное

Горящий автомобиль Красного Креста, уничтоженный в результате российского удара в Донецкой области, 12 сентября 2024 года
Горящий автомобиль Красного Креста, уничтоженный в результате российского удара в Донецкой области, 12 сентября 2024 года Авторское право Police of the Donetsk Region via AP
Авторское право Police of the Donetsk Region via AP
By Euronews и EBU
Опубликовано Последние обновления
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Сотни жителей покинули восточную часть Донецкой области на эвакуационных поездах из Павлограда в Кропивницкий и Львов на фоне эскалации конфликта в связи с продвижением российских войск в этом районе.

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В ночь на субботу Россия атаковала Украину ударными беспилотниками. По данным Воздушных сил ВСУ, 72 из 76 запущенных "шахедов" были сбиты. Остальные - либо потеряны, либо вернулись на территорию России.

Часть из них - в Одесской области, как и днем ранее. По меньшей мере 20 домов и несколько автомобилей были повреждены падающими обломками.

Легкие ранения получил 74-летний мужчина, сообщений о погибших не поступало.

"Нас в это время не было дома. Мы приехали, полиция и скорая уже были здесь, был пожар, соседи его тушили. И оказалось, что нам повезло, что нас здесь не было", - говорит Ирина Унгуряну, чей дом пострадал в результате обстрела.

"Как сказали в МЧС, если бы здание взорвалось, нас бы всех разорвало на части, и мы бы не выжили".

Тем временем ситуация на восточном фронте остается напряженной. Несколько дней подряд обстрелам подвергается город Константиновка, жертвой последнего из них стала 43-летняя женщина.

"У нас выбило окна, и это все, стены внутри квартиры были разбиты осколками. У нас было три попадания. Первый раз наверху, второй раз убили женщину, это третий раз", - говорит местный житель Александр.

Как заявляют в украинском генштабе, Покровское направление уже не самое активное, за сутки россияне провели рекордное количество атак вблизи населенного пункта Курахово к западу от Донецка.

При этом Покровская военная администрация сообщила, что в результате российских обстрелов разрушен путепровод "Восточный". В настоящее время движение по мосту невозможно.

На фоне активного наступления российских войск сотни жителей покинули восточную часть Донецкой области на эвакуационных поездах из Павлограда в Кропивницкий и Львов.

Церемония похорон шести украинских военнослужащих, погибших в результате российского обстрела в украинской военной академии. 7 сентября 2024 года
Церемония похорон шести украинских военнослужащих, погибших в результате российского обстрела в украинской военной академии. 7 сентября 2024 годаEvgeniy Maloletka/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Местные власти издали приказ об обязательной эвакуации, в частности, призывая уехать семьи с детьми. Несмотря на приказы, некоторые не желают покидать свои дома.

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, по оценкам украинских властей, около 83 000 человек были вынуждены покинуть свои дома в Донецкой области с 1 августа из-за активизации боевых действий в этом районе.

Покровск уже несколько месяцев является ключевой целью для Москвы. В августе Украина предприняла неожиданное вторжение в Курскую область России, чтобы отвлечь российские войска от восточного украинского города.

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