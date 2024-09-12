Олимпийские игры в Париже: затраты и прибыль

Во что обошлось Франции проведение Олимпиады-2024? Прогнозы сулят Парижскому региону от 6,7 до 11,1 млрд евро финансовой выгоды. Точные цифры будут опубликованы позднее.

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Олимпийские и Паралимпийские игры в Париже завершились, и теперь Франции предстоит оплатить счет в размере более 8 млрд евро за проведение крупнейшего спортивного мероприятия в мире.

Если окончательная стоимость останется такой же, то выходит, что Париж принял самые дешёвые летние Игры за последние десятилетия (предыдущая Олимпиада в Токио 2020 года обошлась более чем в 12 млрд евро). Это связано с тем, что французская столица почти полностью полагалась на существующие объекты вместо того, чтобы строить новые

Но сколько Игры принесут экономике страны?

Хотя пока еще слишком рано называть точные цифры, по данным Choose Paris Region, Агентства по экономическому и туристическому развитию французской столицы, предварительные данные уже обнадеживают

Александра Дубланш, глава Choose Paris Region:

"Положительным моментом является то, что в этот период Олимпийских и Паралимпийских игр у нас было на 500 000 туристов больше, чем прошлым летом. И это, конечно, имеет определенное экономическое влияние. Было больше иностранных туристов, чем мы ожидали. В этом случае у нас есть клиентура, которая тратит больше. Но мы все еще ждем окончательных результатов экономических выгод".

По данным Центра права и экономики спорта (CDES), мероприятие может принести Парижскому региону от 6,7 до 11,1 млрд евро финансовой выгоды. Точные цифры будут опубликованы через несколько месяцев. Эти выгоды также могут иметь волновой эффект в долгосрочной перспективе.

Александра Дубланш, глава Choose Paris Region:

"Что касается выгод, то перспективы весьма обнадеживающие: рост бронирований авиабилетов на +7% в октябре и +6% в ноябре по сравнению с 2023 годом, хотя прошлый год уже был очень позитивным с Кубком мира по регби. Так что это окажет чрезвычайно благоприятное экономическое влияние на всех наших участников туристического бизнеса, даже на тех, кто не чувствует, что они в полной мере получили выгоду этим летом. Но общие цифры положительные: с 15%-ным ростом числа туристов за период Олимпиады".

Во вторник Банк Франции подтвердил свой прогноз на третий квартал, при этом рост экономической активности оценивается в примерно 0,4% — отчасти благодаря Олимпиаде.