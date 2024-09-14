Наводнения в Центральной Европе: первые жертвы в Румынии

By Euronews

В регионе опасаются повторения событий 1997 года, когда в результате разрушительных наводнений погибли более 100 человек

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Страны Центральной Европы готовятся к худшему: проливные дожди вызвали сильные наводнения по всему региону.

В Румынии погибли по меньшей мере четыре человека, спасательные службы в срочном порядке пытаются спасти десятки людей в пострадавших районах.

В Чехии в субботу утром вода в реках достигла опасного уровня в десятках районов по всей стране, затопив дома и дороги в нескольких городах и деревнях. Проливной дождь и сильный ветер оставили без электричества более 63 000 домохозяйств

В Праге возводятся защитные барьеры, с плотин спускают воду, чтобы освободить место в водохранилищах. В Брно в настоящее время эвакуируют пациентов одной из больниц.

В соседней Австрии власти объявили 24 деревни на северо-востоке провинции Нижняя Австрия "зонами бедствия" в субботу днем и начали эвакуацию жителей из этих районов.

Проливные дожди также вызвали резкое повышение уровня воды в реке Дунай в Вене.

В Восточных Альпах прошёл сильный снегопад. Под удар стихии попали территории Австрии и Германии.

В Польше мобилизованы военные, а власти призвали жителей запастись продуктами и подготовиться к перебоям с электричеством, зарядив аккумуляторы.

Премьер-министр Дональд Туск заявил, что причин для паники нет, но "есть основания для полной мобилизации".

Ситуация напряженная, поскольку многие жители Центральной Европы вспоминают 1997 год, когда в результате разрушительных наводнений погибло более 100 человек.