Украинские войска предприняли новые внезапные атаки в Курской области России

РЕКЛАМА

Украинские силы начали дополнительные внезапные атаки в Курской области России в десятках километров от своего опорного пункта и от российского контрнаступления. Давайте разберемся.

Российские силы продолжают контратаку по всему украинскому фронту. Москва заявляет, что они отбили 10 населённых пунктов, хотя на данном этапе визуального подтверждения этому нет.

Одновременно с попыткой отстоять свои завоевания отстоять свои завоевания, украинские войска также начали дополнительные атаки за пределами линии соприкосновения, добившись успехов в Глушковском районе РФ.

Геолокационные кадры показывают, что украинская пехота продвинулась через границу и вошла в юго-западную часть Теткино — примерно в 40 км к юго-западу от нынешнего украинского опорного пункта в Курской области. Украинская бронетехника и пехота обошли российские противотанковые заграждения "Зубы дракона" на границе к юго-западу от Нового Пути, что свидетельствует о том, что российские силы не были готовы использовать препятствия для отражения украинских атак через границу.

Ранее в четверг Владимир Зеленский заявил, что контратака России в Курске была ожидаема Киевом и, более того, "проходит по украинскому плану".