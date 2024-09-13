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Новые атаки ВСУ в Курской области РФ

Саша Вакулина, журналист Euronews
Саша Вакулина, журналист Euronews Авторское право Euronews
Авторское право Euronews
By Sasha Vakulina
Опубликовано
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Украинские войска предприняли новые внезапные атаки в Курской области России

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Украинские силы начали дополнительные внезапные атаки в Курской области России в десятках километров от своего опорного пункта и от российского контрнаступления. Давайте разберемся.

Российские силы продолжают контратаку по всему украинскому фронту. Москва заявляет, что они отбили 10 населённых пунктов, хотя на данном этапе визуального подтверждения этому нет.

Одновременно с попыткой отстоять свои завоевания отстоять свои завоевания, украинские войска также начали дополнительные атаки за пределами линии соприкосновения, добившись успехов в Глушковском районе РФ.

Геолокационные кадры показывают, что украинская пехота продвинулась через границу и вошла в юго-западную часть Теткино — примерно в 40 км к юго-западу от нынешнего украинского опорного пункта в Курской области. Украинская бронетехника и пехота обошли российские противотанковые заграждения "Зубы дракона" на границе к юго-западу от Нового Пути, что свидетельствует о том, что российские силы не были готовы использовать препятствия для отражения украинских атак через границу.

Ранее в четверг Владимир Зеленский заявил, что контратака России в Курске была ожидаема Киевом и, более того, "проходит по украинскому плану".

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