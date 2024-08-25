Израиль атаковал сотни объектов движения "Хезболлах" на юге Ливана

By Euronews

Около ста истребителей израильских ВВС нанесли удары по объектам "Хезболлах" на юге Ливана. Боевики движения атаковали Израиль, выпустив десятки ракет и ударных беспилотников.

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Армия обороны Израиля нанесла удары по пусковым установкам движения "Хезболлах" в Ливане, чтобы предотвратить крупную атаку на центральную и северную части Израиля.

"Около 100 истребителей ВВС атаковали и уничтожили тысячи контейнеров со снарядами "Хезболлах", большая часть которых была нацелена на север страны, а некоторые из них - на центральную часть", - сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

Министр обороны Йоав Галант объявил о введении в стране режима чрезвычайной ситуации на 48 часов. В Тель-Авиве отменены общественные мероприятия, закрыты пляжи и культурные учреждения, приостановлена работа международного аэропорта Бен-Гурион.

В "Хезболлах" заявили, что выпустили в ночь на воскресенье более 320 ракет и беспилотников по Израилю, назвав это ответом на убийство военного командира движения Фуада Шукра в результате израильского авиаудара по Бейруту в июле.

Часть ракет и беспилотников была перехвачена, однако зафиксированы и попадания. Израильские СМИ сообщают по меньшей мере об одном пострадавшем. По информации Службы пожарной охраны, в местах падения снарядов возникли пожары.