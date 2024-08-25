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Израиль атаковал сотни объектов движения "Хезболлах" на юге Ливана

Архив. Последствия израильского удара по автомобилю в ливанском городе Сидон 21 августа, 2024 года
Архив. Последствия израильского удара по автомобилю в ливанском городе Сидон 21 августа, 2024 года Авторское право Mohammad Zaatari/AP
Авторское право Mohammad Zaatari/AP
By Euronews
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Около ста истребителей израильских ВВС нанесли удары по объектам "Хезболлах" на юге Ливана. Боевики движения атаковали Израиль, выпустив десятки ракет и ударных беспилотников.

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Армия обороны Израиля нанесла удары по пусковым установкам движения "Хезболлах" в Ливане, чтобы предотвратить крупную атаку на центральную и северную части Израиля.

"Около 100 истребителей ВВС атаковали и уничтожили тысячи контейнеров со снарядами "Хезболлах", большая часть которых была нацелена на север страны, а некоторые из них - на центральную часть", - сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

Министр обороны Йоав Галант объявил о введении в стране режима чрезвычайной ситуации на 48 часов. В Тель-Авиве отменены общественные мероприятия, закрыты пляжи и культурные учреждения, приостановлена работа международного аэропорта Бен-Гурион.

В "Хезболлах" заявили, что выпустили в ночь на воскресенье более 320 ракет и беспилотников по Израилю, назвав это ответом на убийство военного командира движения Фуада Шукра в результате израильского авиаудара по Бейруту в июле.

Часть ракет и беспилотников была перехвачена, однако зафиксированы и попадания. Израильские СМИ сообщают по меньшей мере об одном пострадавшем. По информации Службы пожарной охраны, в местах падения снарядов возникли пожары.

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