NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Снятие ограничений на удары по России: "Никаких изменений в политике не произошло" – Белый дом

Двусторонняя встреча Джо Байдена и Кира Стармера в Белом доме, 13 сентября 2024 года.
Двусторонняя встреча Джо Байдена и Кира Стармера в Белом доме, 13 сентября 2024 года. Авторское право Manuel Balce Ceneta/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Manuel Balce Ceneta/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Alexander KazakevichEuronews и AP
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied
Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Как и ожидалось, по итогам переговоров Байдена и Стармера в Вашингтоне не было сделано никаких заявлений о том, разрешат ли ВСУ бить по территории России дальнобойным оружием. При этом президент США cказал, что "не больно-то думает о Путине", когда ему задали вопрос о "красных линиях" главы Кремля.

РЕКЛАМА

США "солидарны" с Великобританией и готовы помочь Украине "защититься от российской агрессии" – с такими словами Джо Байден обратился на встрече в Вашингтоне к британскому премьеру Киру Стармеру.

При этом, как и ожидалось, по итогам переговоров не было сделано никаких заявлений о том, разрешат ли ВСУ бить по территории России.

Тем самым оправдался прогноз Джона Кирби, пресс-секретаря Совета национальной безопасности США, который заявил перед началом встречи: "Наша позиция по поводу поставок Украине дальнобойных средств, которые могут быть использованы на российской территории, не изменилась, и я не ожидаю никаких важных заявлений по этому поводу по окончании обсуждений".

Владимир Зеленский призывает своих союзников снять запрет на использование западного дальнобойного оружия для ударов по военным объектам, таким как аэродромы, с которых взлетают самолёты, атакующие Украину.

"Соединённые Штаты намерены помочь Украине сдерживать агрессивный натиск России. Дать понять, что Путин не победит в этой войне. Победит народ Украины", – заявил в пятницу глава Белого дома.

Байден также заверил, что он "не так много думает о Владимире Путине", комментируя слова президента РФ о том, что ракетные удары по российскому тылу будут означать, что НАТО "напрямую" участвует в войне.

Стармер также не упомянул о ракетах дальнего радиуса действия перед началом официальных переговоров, сказав лишь, что "следующие несколько недель и месяцев могут стать решающими. Очень важно, чтобы мы поддержали Украину в этой войне за свободу".

По его словам, вашингтонская встреча предоставила возможность "поговорить не о конкретном этапе или тактике, а о стратегии по Украине". Британский премьер также отметил, что обсуждение продолжится вместе с другими союзниками на Генеральной Ассамблее ООН.

Москва угрожает "последствиями"

Ранее на этой неделе британская газета The Guardian сообщила, что США и Великобритания за закрытыми дверями приняли решение разрешить Украине использовать ракеты Storm Shadow британского производства для нанесения ударов по целям в глубине России.

Два анонимных американских чиновника заявили, что, по их мнению, Стармер добивался одобрения Байдена, поскольку некоторые компоненты ракет производятся в Америке.

В настоящее время Вашингтон разрешает Киеву наносить удары по российским объектам только на оккупированных территориях Украины и в некоторых приграничных районах России, непосредственно связанных с боевыми действиями.

Ряд обозревателей отмечают, что если между США и Великобританией будет достигнуто соглашение по снятию запретов на удары, то официально объявят об этом только тогда, "когда первая ракета приземлится в России".

Тем временем на заседании Совбеза ООН российский постпред Василий Небензя повторил тезисы о "красных линиях" главы Кремля.

"Если решение о снятии ограничений действительно принято или будет принято, это будет означать, что с этого момента страны НАТО начинают прямую войну с Россией. В этом случае мы, разумеется, будем вынуждены принимать соответствующие решения со всеми вытекающими из них для западных агрессоров последствиями", – заявил дипломат.

Несмотря на угрозы Москвы, Владимир Зеленский по-прежнему убеждён, что снятие запрета на удары способно "изменить ход войны и заставить Россию искать мира".

РЕКЛАМА

Выступая на ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии, украинский лидер также упомянул потребности его страны в системах ПВО.

"Когда мы слышим, что в Россию прибыли новые ракеты из Ирана, это то же зло, которое уже приходилось союзникам сбивать в небе над Ближним Востоком, – заявил он. – Если союзники вместе сбивают ракеты и дроны в небе над Ближним Востоком, то почему до сих пор нет аналогичного решения, когда ракеты и "Шахеды" летят в Украину?"

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Стармер: Путин начал войну в Украине и может прекратить её в любой момент

Зеленский: Украина будет бороться за Крым, "свободный от России и страха"

Запад вводит новые санкции в ответ на поставки Ираном баллистических ракет России

Владимир Путин Джо Байден Украина Кир Стармер Война в Украине Вторжение России в Украину