Израиль и ХАМАС договорились о перерыве в боевых действия для вакцинации детей от полиомиелита

By Euronews и AP

Всемирная организация здравоохранения сообщает, что кампания начнется в воскресенье и будет направлена на вакцинацию примерно 640 000 детей в Газе.

РЕКЛАМА

Израиль и ХАМАС договорились о трехдневных перерывах в боевых действиях, чтобы провести вакцинацию от полиомиелита в секторе Газа.

По данным ВОЗ, после того, как на прошлой неделе в Газе ребенок был парализован вирусом полиомиелита второго типа, вакцинация будет направлена на детей. Это первый подобный случай в Газе за последние 25 лет.

Первый раунд вакцинации начнется в центральной части Газы в воскресенье с перерывами с 6 утра до 3 часов дня по местному времени.

Затем кампания переместится в южную часть Газы, где будет еще одна трехдневная пауза, а затем перейдет в северную часть Газы.

Рик Пиперкорн, высокопоставленный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявил, что в случае необходимости паузы могут быть продлены до четвертого дня.

Он добавил, что второй раунд вакцинации должен быть проведен через четыре недели после первого.

11-месячный ребенок, заразившийся полиомиелитом, спит в Дейр-эль-Балахе Abdel Kareem Hana/Copyright 2023, The AP. All rights reserved

На заседании Совета Безопасности ООН в четверг Майк Райан, директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, заявил, что "для того чтобы остановить вспышку и предотвратить глобальное распространение полиомиелита, необходимо обеспечить охват как минимум в 90% в ходе каждого раунда кампании".

Сообщается, что в Газу уже доставлены около 1,26 миллиона доз вакцины от полиомиелита, и ожидается, что за ними последуют еще 400 тысяч.

Вакцинация будет проводиться сотрудниками ООН в Газе совместно с местными работниками здравоохранения, однако гуманитарное подразделение израильских вооруженных сил (COGAT) заявило, что вакцинация будет проводиться в координации с израильскими военными.

Израильская кампания на Западном берегу продолжается

Масштабная военная операция Израиля на Западном берегу реки Иордан продолжается уже третий день. Израильские военные утверждают, что им удалось уничтожить "террористическую ячейку" в городе Дженин.

Израильские войска также заявили, что во время "значительной перестрелки" в городе Тулькарм был убит местный командир поддерживаемого Ираном движения "Исламский джихад". Также были убиты еще четыре палестинских боевика.

Операция в Тулькарме Majdi Mohammed/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Израиль утверждает, что рейды по северной части Западного берега, в ходе которых с конца вторника погибли по меньшей мере 19 человек, почти все боевики, направлены на предотвращение нападений на израильтян.

Палестинцы считают их расширением войны и попыткой закрепить десятилетнее военное господство Израиля на этой территории.

Конвой с гуманитарной помощью сбит израильской ракетой

Израильская ракета попала в колонну, перевозившую медикаменты и топливо в больницу в секторе Газа, убив несколько человек из местной транспортной компании, сообщила в пятницу американская группа помощи беженцам на Ближнем Востоке.

Израиль утверждает, что открыл огонь после того, как боевики захватили колонну.

РЕКЛАМА

В результате удара, нанесенного в четверг по первой машине в колонне на дороге Салах-эд-Дин в секторе Газа, были убиты несколько человек из транспортной компании, которую группа помощи использовала для доставки грузов в больницу в Рафахе.

В состав конвоя, который координировался Anera и был одобрен израильскими властями, входил сотрудник Anera, который не пострадал.

Это произошло после того, как Соединенные Штаты раскритиковали нападения Израиля на автомобили Организации Объединенных Наций и призвали положить конец нападениям и угрожающей риторике в адрес ООН и гуманитарных организаций.

На заседании Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в Газе в четверг заместитель посла США Роберт Вуд особо отметил неоднократные обстрелы израильскими военными четко обозначенного автомобиля продовольственного агентства ООН, в который попало не менее 10 пуль, когда он двигался к израильскому военному контрольно-пропускному пункту на центральном мосту Вади Газа.

РЕКЛАМА

Автомобиль получил множество разрешений от израильских властей.