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Подозреваемым в краже картины Бэнкси "Девочка с воздушным шаром" предъявили обвинения

Бэнкси сделал несколько копий известного рисунка с помощью аэрографии.
Бэнкси сделал несколько копий известного рисунка с помощью аэрографии. Авторское право Matt Dunham/Copyright 2021 The AP. All rights reserved
Авторское право Matt Dunham/Copyright 2021 The AP. All rights reserved
By Euronews и AP
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Полиция вернула в лондонскую галерею копию культового мурала Бэнкси, сделанную с помощью аэрографии. Слушания по делу об ограблении возобновятся 9 октября.

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Двум британцам предъявлены обвинения в краже одной из самых известных работ уличного художника Бэнкси.

Столичная полиция сообщила, что 47-летний Ларри Фрейзер и 53-летний Джеймс Лав предположительно похитили "Девочку с воздушным шаром" из галереи Grove в воскресенье вечером.

Оба предстали перед мировым судом Уимблдона в четверг, откуда их отпустили под залог до следующей явки в Королевский суд Кингстона 9 октября.

На записях камер наблюдения видно, как один мужчина разбивает стеклянную дверь, врывается в галерею, а спустя несколько секунд выбегает с картиной.

Работа, которая в судебных документах оценивается в 270 000 фунтов стерлингов (319 000 евро) стала единственным похищенным предметом. Полиция заявила, что она возвращена на место.

"Девочка с воздушным шаром" из галереи Grove в лондонском Вестминстере – одна из версий знакового мурала, который впервые появился на мосту через Темзу в 2002 году.

В последствии художник сделал несколько копий по готовому трафарету с помощью распылителя краски. Одна из них частично самоуничтожилась во время аукциона Sotheby's в 2018 году: полотно наполовину прошло через измельчитель бумаги, встроенный в раму.

Бэнкси, который никогда официально не подтверждал свою личность, – одна из самых авторитетных фигур мирового стрит-арта. Его граффити, картины и инсталляции продаются на аукционах за миллионы, но часто становятся мишенью для воров и вандалов.

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