Байден о войне в Газе: "Мы ближе к соглашению, чем когда-либо"

By Euronews

"Мы ближе к соглашению, чем когда-либо" — так президент США Джо Байден прокомментировал новый раунд переговоров о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. В пятницу посредники сторон завершили двухдневную встречу в Катаре, на следующей неделе они встретятся в Каире.

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Посредники на переговорах о прекращении огня в Газе заявили в пятницу, что двухдневный раунд завершён. Они намерены вновь собраться в Каире на следующей неделе, чтобы заключить соглашение о прекращении боевых действий.

В заявлении, опубликованном в пятницу, Соединенные Штаты, Египет и Катар заявили, что переговоры были конструктивными и прошли в позитивной атмосфере. Они представили обеим сторонам предложения и надеются продолжить работу над деталями реализации в ближайшие дни.

"Мы ближе к соглашению, чем когда-либо, — прокомментировал результат встречи президент США Джо Байден, — но мы еще не достигли цели".

Международная дипломатия, цель которой — предотвратить перерастание войны в Газе в широкий региональный конфликт, активизировалась в пятницу, когда министры иностранных дел Великобритании и Франции совершили совместную поездку в Израиль. В то же время — при международном посредничестве — в Дохе завершился очередной раунд переговоров о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

Международное сообщество убеждено, что оптимальным средством ослабить напряжённость на Ближнем Востоке стало бы соглашение между Израилем и ХАМАС о прекращении боевых действий и освобождении израильских заложников.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми и министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне выразили надежду на это после встречи в пятницу с министром иностранных дел Израиля Исраэлем Кацем.