Почти все европейцы в изучаемом районе по-прежнему живут в условиях нездорового уровня загрязнения мелкими частицами.

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Согласно новым исследованиям, качество воздуха в Европе улучшилось за последние 20 лет.

Несмотря на это, большая часть населения Европы по-прежнему проживает в районах, где уровень загрязнения превышает рекомендуемые Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) нормы.

Группа специалистов под руководством барселонского Института глобального здравоохранения (ISGlobal) оценила ежедневные уровни загрязнения в более чем 1400 регионах 35 европейских стран - на территории которых проживает около 543 миллионов человек - в период с 2003 по 2019 годы.

Общий уровень взвешенных твердых частиц (PM2.5 и PM10) и диоксида азота (NO2) снизился в большинстве регионов Европы за последние два десятилетия.

Уровни загрязнения крупными твердыми частицами (PM10) и диоксида азота (NO2) снизились больше всего при "значительном улучшении" качества воздуха в Европе.

Загрязнение воздуха по-прежнему превышает нормативы ВОЗ

По словам исследователей, несмотря на улучшение качества воздуха, многие люди по-прежнему ощущают на себе загрязнение атмосферы, превышающее рекомендуемые ВОЗ уровни.

Исследование показало, что 98% европейцев по-прежнему живут в районах с нездоровым уровнем PM2.5. Более 250 000 ранних смертей в год в ЕС связаны с загрязнением воздуха мелкими твердыми частицами, которые вызывают сердечные заболевания, инсульт и диабет.

Хотя с 2005 по 2021 годы количество смертей, связанных с загрязнением мелкими частицами, снизилось на 41%, Европейское агентство по окружающей среде считает, что государствам-членам необходимо продолжать усилия по дальнейшему снижению уровня загрязнения.

80% европейцев живут в районах с вредным уровнем PM10 и около 86% - с завышенным уровнем NO2.

Северная итальянская область Ломбардия в феврале ввела строгие меры по борьбе со смогом. AP Photo/Luca Bruno

На юге Европы уровень озона увеличился на 0,58%, но на остальной части континента он снизился или не имел особых тенденций.

"Необходимы целенаправленные усилия для решения проблемы уровней PM2.5 и озона и связанных с ними сложных опасных дней, особенно в контексте быстро растущих угроз, связанных с изменением климата в Европе", - говорит Чжао-Юэ Чен, исследователь ISGlobal и ведущий автор исследования.

Где находятся самые загрязненные места в Европе?

Хотя за последние 20 лет уровень загрязнения воздуха снизился, по всему континенту все еще существуют "горячие точки".

Уровень загрязнения твердыми частицами (PM2.5 и PM10) был самым высоким в Северной Италии и Восточной Европе. В Северной Италии, а также в некоторых районах Западной Европы, например на юге Великобритании, в Бельгии и Нидерландах, также наблюдался высокий уровень NO2.

Наиболее значительное снижение уровней PM2.5 и PM10 было отмечено в центральной Европе, а NO2 - в городских районах Западной Европы.

"Вредная петля" изменения климата и загрязнения воздуха

Исследователи утверждают, что изменение климата и загрязнение воздуха подпитывают друг друга.

Более теплые температуры и сильное солнечное излучение способствуют образованию озона в результате химических реакций. Повышение уровня озона ускоряет процессы, в результате которых образуются новые частицы PM2.5.

Изменение климата также увеличивает вероятность лесных пожаров, которые способствуют повышению уровня PM2.5 и озона.

"Это сложное взаимодействие создает вредную петлю, подчеркивая настоятельную необходимость одновременного решения проблем изменения климата и загрязнения воздуха", - говорит Джоан Баллестер Кларамунт, научный сотрудник ISGlobal и старший автор исследования.