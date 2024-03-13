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Качество воздуха в Европе улучшилось, но все еще не соответствует рекомендациям ВОЗ

Автомобили едут по Парижскому кольцу во время всплеска загрязнения.
Автомобили едут по Парижскому кольцу во время всплеска загрязнения. Авторское право AP Photo/Michel Euler, File
By Rosie Frost
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Почти все европейцы в изучаемом районе по-прежнему живут в условиях нездорового уровня загрязнения мелкими частицами.

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Согласно новым исследованиям, качество воздуха в Европе улучшилось за последние 20 лет.

Несмотря на это, большая часть населения Европы по-прежнему проживает в районах, где уровень загрязнения превышает рекомендуемые Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) нормы.

Группа специалистов под руководством барселонского Института глобального здравоохранения (ISGlobal) оценила ежедневные уровни загрязнения в более чем 1400 регионах 35 европейских стран - на территории которых проживает около 543 миллионов человек - в период с 2003 по 2019 годы.

Общий уровень взвешенных твердых частиц (PM2.5 и PM10) и диоксида азота (NO2) снизился в большинстве регионов Европы за последние два десятилетия.

Уровни загрязнения крупными твердыми частицами (PM10) и диоксида азота (NO2) снизились больше всего при "значительном улучшении" качества воздуха в Европе.

Загрязнение воздуха по-прежнему превышает нормативы ВОЗ

По словам исследователей, несмотря на улучшение качества воздуха, многие люди по-прежнему ощущают на себе загрязнение атмосферы, превышающее рекомендуемые ВОЗ уровни.

Исследование показало, что 98% европейцев по-прежнему живут в районах с нездоровым уровнем PM2.5. Более 250 000 ранних смертей в год в ЕС связаны с загрязнением воздуха мелкими твердыми частицами, которые вызывают сердечные заболевания, инсульт и диабет.

Хотя с 2005 по 2021 годы количество смертей, связанных с загрязнением мелкими частицами, снизилось на 41%, Европейское агентство по окружающей среде считает, что государствам-членам необходимо продолжать усилия по дальнейшему снижению уровня загрязнения.

80% европейцев живут в районах с вредным уровнем PM10 и около 86% - с завышенным уровнем NO2.

Северная итальянская область Ломбардия в феврале ввела строгие меры по борьбе со смогом.
Северная итальянская область Ломбардия в феврале ввела строгие меры по борьбе со смогом.AP Photo/Luca Bruno

На юге Европы уровень озона увеличился на 0,58%, но на остальной части континента он снизился или не имел особых тенденций.

"Необходимы целенаправленные усилия для решения проблемы уровней PM2.5 и озона и связанных с ними сложных опасных дней, особенно в контексте быстро растущих угроз, связанных с изменением климата в Европе", - говорит Чжао-Юэ Чен, исследователь ISGlobal и ведущий автор исследования.

Где находятся самые загрязненные места в Европе?

Хотя за последние 20 лет уровень загрязнения воздуха снизился, по всему континенту все еще существуют "горячие точки".

Уровень загрязнения твердыми частицами (PM2.5 и PM10) был самым высоким в Северной Италии и Восточной Европе. В Северной Италии, а также в некоторых районах Западной Европы, например на юге Великобритании, в Бельгии и Нидерландах, также наблюдался высокий уровень NO2.

Наиболее значительное снижение уровней PM2.5 и PM10 было отмечено в центральной Европе, а NO2 - в городских районах Западной Европы.

"Вредная петля" изменения климата и загрязнения воздуха

Исследователи утверждают, что изменение климата и загрязнение воздуха подпитывают друг друга.

Более теплые температуры и сильное солнечное излучение способствуют образованию озона в результате химических реакций. Повышение уровня озона ускоряет процессы, в результате которых образуются новые частицы PM2.5.

Изменение климата также увеличивает вероятность лесных пожаров, которые способствуют повышению уровня PM2.5 и озона.

"Это сложное взаимодействие создает вредную петлю, подчеркивая настоятельную необходимость одновременного решения проблем изменения климата и загрязнения воздуха", - говорит Джоан Баллестер Кларамунт, научный сотрудник ISGlobal и старший автор исследования.

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