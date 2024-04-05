'Не приму отказа": президент Ботсваны угрожает одарить Германию слонами. Зачем?

Ботсвана, где обитает самая большая в мире популяция слонов, возмущена планами ряда стран Европы запретить ввоз трофеев, полученных во время сафари в Африке. Президент Ботсваны пообещал подарить Германии тысячи слонов, чтобы "пожить с ними бок о бок".

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Ботсвана уже второй раз в этом году угрожает отправить тысячи слонов в Европу. В марте эта южноафриканская страна предупредила, что заполнит животными один из лондонских парков. Теперь президент страны заявил, что готов доставить 20 тысяч слонов в Германию. Так власти Ботсваны реагируют на озвученные Лондоном и Берлином планы ввести более строгие ограничения на импорт охотничьих трофеев для ограничения браконьерства и защиты животных.

"Поживите рядом с ними"

Первой о запрете импорта трофеев заговорила Великобритания. В ответ министр дикой природы Ботсваны пообещал быстро доставить животных в лондонский Гад-парк, чтобы британцы "на деле поняли", чем грозит такое соседство.

Теперь аналогичное предложение выдвинула Германия. Ботсвана утверждает, что запрет на ввоз охотничьих трофеев станет ударом для ее граждан, поскольку приведет к сокращению доходов от сафари. К тому же, уточнил президент Мокгвитси Масиси, природоохранные кампании привели к росту популяции слонов, и охота является жизненно важным средством контроля над их численностью.

Ботсвана ввела запрет на трофейную охоту в 2014 году, но в 2019-м начала выдавать ежегодные охотничьи квоты под давлением местных общин, которые зависят от доходов, поступающих от международных охотников. Из-за роста популяции стада слонов сеют хаос, утверждают власти: животные разрушают дома, выпивают запасы воды и даже иногда убивают людей.

"Мы платим цену за то, чтобы сохранить этих животных для всего мира", - заметил Масиси в интервью газете Bild. - Немцы должны попытаться пожить бок о бок со слонами, как они призывают делать нас".

Ботсвана, где обитает самая большая в мире популяция слонов, уже передала 8 тысяч животных Анголе и еще 500 - Мозамбику. "Мы хотели бы сделать такой же подарок Германии", - сказал Масиси, добавив, что "не примет отказа". Согласно отчету Humane Society International за 2021 год, Германия является крупнейшим импортером трофеев африканских слонов в Европейском Союзе.