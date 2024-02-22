Страны ЕС достигли соглашения об ужесточении стандартов качества воздуха. Граждане смогут отстаивать право на отсутствие загрязнений через суд.

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Европарламент и Европейский Совет достигли соглашения о дальнейшем снижении уровня загрязнения воздуха в ЕС и приведении его качества в соответствие с требованиями Всемирной организацией здравоохранения, и все это - на пути к "чистому нулю", запланированному на 2050 год.

Такой разный тайминг

Соглашение, достигнутое во вторник вечером, стало итогом технических переговоров, в ходе которых власти Большой Европы призвали к большей гибкости те страны, которые хотят отсрочить введение новых стандартов. Брюссель со своей стороны также демонстрирует гибкость. Так, Европейский Совет попросил Комиссию перенести дедлайн по снижению загрязнений воздуха на местах с 2030 на 2040 год. Соглашение предусматривает исключения для регионов, где снижение загрязнения воздуха возможно только при "значительном воздействии на существующие системы бытового отопления".

Так или иначе, всем членам ЕС предстоит включить работу с качеством воздуха в свои дорожные карты, отслеживать прогресс, сводя к минимуму нарушения установленного "потолка" по загрязнениям. Для твердых частиц и диоксида азота - двух наиболее вредных для здоровья человека загрязнителей - ежегодные предельные значения снизятся вдвое.

Компенсация за смог

В соответствии с соглашением, граждане и неправительственные организации смогут через суд добиваться соблюдения заявленных стандартов. К тому же люди с диагнозами, связанными с плохой экологией, получат право на компенсацию, если докажут, что их здоровью пострадало из-за неисполнения новых правил.

Докладчик Европейского парламента Хави Лопес (Испания/S&D), возглавлявший переговоры, назвал договоренность "важным шагом вперед". Ален Марон, министр окружающей среды брюссельского регионального правительства, заявил, что новые стандарты "радикально улучшат" качество воздуха и позволят бороться с загрязнением атмосферы.

Анне Штауффер, заместитель директора неправительственной организации Health and Environment Alliance, также считает, что согласованный пакет имеет "огромный потенциал" для улучшения жизни людей, профилактики заболеваний и экономии, несмотря на то, что он не полностью соответствует научным рекомендациям.

Для вступления в силу соглашение должно быть окончательно утверждено Европарламентом. Затем у стран ЕС будет два года на то, чтобы перенести закон в национальное законодательство.