Ветроэнергетика стремится к "зеленому" будущему

By Euronews

В Швеции строят ветрогенераторы из древесины. Это позволяет сооружать более высокие установки, способные "ловить" сильный ветер. Кроме того, производство таких турбин более экологично.

РЕКЛАМА

Ветроэнергетика играет все большую роль в производстве электроэнергии в Европе. Отрасль стремится к более экологичному будущему.

Шведская компания Modvion предложила строить ветряные мельницы не из стали, как обычно, а из древесины. Дерево легче стали, что упрощает транспортировку модулей турбины и позволяет сооружать более высокие установки, способные "ловить" сильный ветер.

Отто Лундман, генеральный директор Modvion:"Самым большим преимуществом деревянных ветряных мельниц является то, что мы можем строить более высокие башни. Это генерирует больше энергии ветра, и заменяет таким образом угольную энергетику".

Древесина при правильной обработке оказывается жизнеспособным вариантом для ветрогенераторов даже в водной среде. Такие ветряные турбины можно устанавливает в море.

Отто Лундман, генеральный директор Modvion:"Вода и сталь несовместимы. Дерево и вода сочетаются прекрасно. Мы защищаем наши башни снаружи покрытием, чтобы они могли противостоять морскому климату".

Инновация привлекла внимание датского промышленного гиганта Vestas, который видит в деревянных ветряных турбинах потенциал для значительного снижения выбросов углекислого газа по сравнению со стальными аналогами.

Лиза Экстранд, руководитель отдела устойчивого развития Vestas: "Мы инвестировали в Modvion, потому что это интересное решение. Мы видим большой потенциал в использовании древесины. Это может сократить выбросы CO2 на 80% по сравнению с использованием стали".

В случае демонтажа таких ветрогенератор, древесину можно использовать в качестве строительного материала.