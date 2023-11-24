Воздух в Евросоюзе признан недостаточно чистым

Европейское агентство по окружающей среде предупредило о вреде для здоровья людей взвешенных частиц, двуокиси азота и озона. Вместе с тем, оно признало, что воздух в Евросоюзе стал чище

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Хотя качество воздуха в Европе улучшается, уровень его загрязнения все еще слишком высок. Об этом предупредило Европейское агентство по окружающей среде в опубликованном в пятницу докладе. Оно отмечает, что все 27 стран-членов ЕС не соблюдают собственные стандарты чистоты атмосферы, не говоря уже о тех, которые установлены Всемирной организацией здравоохранения. Из-за этого европейцы испытывают чрезмерный дискомфорт и слишком много болеют. Они особенно жалуются на автомобильный выхлоп.

Директор Европейского агентства по окружающей среде Леена Юля-Мононен:

Конечно, существует много различных загрязнителей воздуха, но в нашем докладе мы сосредоточились на тех, который приносят наибольший вред. Это мелкие взвешенные частицы, которые проникают в легкие. По оценкам за 2021 год, 253 тыс смертей могут быть связаны с такими загрязнителями, что можно было предотвратить правильными мерами.

Между тем, число смертей, связанных с мелкодисперсными частицами, снижено на 41% в период с 2005 по 2021 год, но страны-члены должны продолжать усилия в этом направлении, подчеркивает агентство. Оно отмечает, что 52 тыс жителей Евросоюза погибли из-за постепенного отравления двуокисью азота, а воздействие озона является причиной 22 тыс смертей в ЕС. В городах транспорт является основным источником загрязнения воздуха. В некоторых регионах на его качество отрицательно влияет бытовое отопление с использованием твердых веществ, таких как как уголь или древесина. В совокупности эти факторы могут вызывать или обострять недомогание человека.

В наиболее тяжелых случаях они вызывает болезни, которые быстро приводят к смерти. Одним из примеров является рак легких. Важно отметить, что впервые в нашем докладе подробно рассматриваются различные заболевания, вызванные или усугубленные загрязнением воздуха, например астма или хронические болезни сердца. В общем, качество жизни во многом ухудшается из-за загрязнения воздуха, которое до сих пор наблюдается в Европе.

Европейское агентство также подчеркивает, что изменение климата и, в частности, повышение температуры в городах, угрожает чистоте окружающей среде, и соответственно, здоровью жителей ЕС. Они страдают также от дыма электростанций, сжигающих ископаемое топливо.