By Euronews Green

Участники кампании поднимают шум перед пятничной встречей с министром транспорта Франции по поводу ограничения полетов.

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Сегодня активисты начинают двухдневные акции в крупнейших аэропортах Европы, требуя ограничить количество рейсов, негативно влияющих на климат.

Коалиция из 25 организаций, включая местные ассоциации жителей и климатические группы, направила свои акции в аэропорты Франции, Германии, Испании, Нидерландов и Великобритании.

Они призывают ограничить количество рейсов ниже уровня 2019 года, в соответствии с историческим решением, принятым в амстердамском аэропорту Схипхол.

"Мы, жертвы вредоносных аэропортов, настоящие и будущие жертвы глобального потепления, призываем наши правительства и Европу пойти по пути, который открыли Нидерланды, приняв, наконец, конкретные меры", - говорится в заявлении, поступившем в редакцию Euronews Green.

Эти меры включают в себя "ограничение и сокращение количества рейсов при одновременном снижении уровня шума, загрязнения воздуха и выбросов CO2, а также введение комендантского часа в аэропортах, на аэродромах и вертодромах".

Где пройдут акции протеста?

Акции запланированы в пяти крупнейших аэропортах Европы: Парижский Шарль-де-Голль, лондонский Хитроу, мадридский Барахас, аэропорт Франкфурта и амстердамский Схипхол.

Сегодня (13 марта) основная масса протестов пройдет во Франции. Согласно заявлению группы Stay Grounded, по всей стране планируется провести 20 акций, чтобы оказать давление на министра транспорта.

Группы должны встретиться с министром в пятницу 15 марта. По словам Stay Grounded, за этой встречей последует "юмористическое музыкальное мероприятие" и выступления в 12.30.

В пятницу акции протеста пройдут в аэропортах и других европейских стран.

Почему активисты атакуют крупнейшие аэропорты Европы?

По данным группы кампаний "Транспорт и окружающая среда", пять крупнейших аэропортов Европы выбрасывают в атмосферу больше CO2, чем вся экономика Швеции.

По прогнозам самой авиационной отрасли, к 2040 году объем воздушных перевозок удвоится, отмечает Stay Grounded.

"Авиация - это самый быстрый способ поджарить планету", - говорит Магдалена Хойвизер, представительница кампании.

"Один полет приводит к выбросам в атмосферу больше, чем многие люди во всем мире выбрасывают за целый год. Нам необходимо срочно ограничить полеты на уровне аэропортов".

"Попытки аэропорта Схипхол сократить количество рейсов и запретить частные самолеты и ночные полеты должны быть применены в Париже и других аэропортах".

В 2022 году правительство Нидерландов объявило о первом в мире плане по сокращению числа рейсов Схипхола с 500 000 до 460 000, в основном для ограничения шумового загрязнения.

Но в ноябре 2023 года этот план был отменен после протестов со стороны других стран и авиакомпаний. Решение Верховного суда по этому вопросу ожидается в ближайшие пару месяцев.